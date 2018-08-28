В Гордуме прошло заседание рабочей группы по формированию бюджета Якутска

28 августа в Якутской городской Думе состоялось заседание рабочей группы по формированию бюджета ГО «город Якутск» под председательством Павла Петрова депутата Якутской городской Думы, председателя комитета по бюджетно-экономической политике.

Вопрос обсуждения – подготовка к формированию бюджета ГО «город Якутск» на 2019 год. В обсуждении главного финансового документа города Якутска приняли участие первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Марина Силкина, председатели постоянных комиссий, депутаты, также представители исполнительной власти города.

На заседании выступили Пелагея Кардашевская — заместитель руководителя управления сельского хозяйства; Василий Петров – начальник управления образования; Антонина Корякина – начальник управления культуры и духовного развития; Константин Соколов – и.о. начальника управления молодежи и семейной политики; Жанна Дьячковская — экономист управления социальной защиты населения и труда города Якутска.

Открывая заседание, Павел Петров подчеркнул, что в вопросах по формированию бюджета, нет малозначащих аспектов.

Первым были рассмотрены бюджетные заявки в сельском хозяйстве. В своем выступлении Пелагея Кардашевская — заместитель руководителя управления сельского хозяйства перечислила необходимые и актуальные дополнения к утвержденным программам. Также она добавила, что к сформированному документу управление сельского хозяйства просит дополнительную сумму для чипирования бесхозных домашних животных, в частности, это касается лошадей, которых можно в последние годы часто видеть на улицах Якутска.

Василий Петров ознакомил участников заседания с заявкой управления образования на 2019 год. Основные статьи расхода: специализированная оценка условий охраны труда, техническое обследование зданий с большим износом, страхование объектов учреждения образования от ущерба, оснащение мебельным инвентарем новых детсадов, приобретение автотранспорта и ремонт школ и детских садов. Он также отметил, что исполнение бюджета на первое полугодие текущего года составило 97%.

Жанна Дьячковская отметила, что управление социальной защиты населения и труда города Якутска просит при подготовке проекта бюджета на 2019 год рассмотреть увеличение расходов на благоустройство частных домов льготной категории жителей пригородных поселков.

Участники заседания пришли к единому мнению, что на сегодняшний день окончательно говорить о том, что будет включено в бюджет следующего года еще рано, так как совместная работа по формированию бюджета будет продолжаться. Все участники приняли активное участие в работе заседания, предоставили свои замечания и предложения, часть которых найдет свое отражение в итоговом документе.