В Гохране Якутии сменился руководитель

Указом главы Якутии 15 января Николай КОНСТАНТИНОВ освобожден от должности руководителя ГКУ «Государственное хранилище ценностей Республики Саха (Якутия)». Кадровым решением Ил Дархана в этот же день учреждение возглавил Иван КЫЧКИН.



Документ об увольнении Николая Константинова подписан Егором БОРИСОВЫМ в связи с истечением срока действия трудового договора, сообщается на официальном информационном портале республики. напомним, что он руководил Гохраном Якутии с октября 2006 года.

Ему на смену пришел Иван Кычкин.

Иван Иванович Кычкин родился 29 июля 1972 года в Якутске. В 1994 году окончил Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова по специальности «Инженер-геолог», в 2012 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В 1994-1998 годы – сортировщик-специалист 1 категории, ведущий специалист отдела сортировки ювелирных алмазов Центра сортировки и комплектации алмазного сырья Комитета по драгоценным металлам, камням и валюте при правительстве Республики Саха (Якутия);

В 1998-2007 годы – сортировщик, начальник отдела цеха контроля за добычей алмазного сырья в добывающих предприятиях, их сортировки и оценки – заместитель начальника управления Центра по контролю за качеством сортировки, оценки алмазного сырья Гохран РС(Я);

В 2006-2017 годы – заместитель руководителя ГКУ «Гохран РС(Я)».

Кычкин состоит в резерве управленческих кадров региона. Прошел профессиональный путь от сортировщика алмазного сырья до заместителя руководителя предприятия. Он является ответственным руководителем, его характеризуют такие качества, как принципиальность и профессионализм, пользуется заслуженным уважением среди коллег, отметили в департаменте кадровой политики, государственной и муниципальной службы администрации главы и правительства Якутии.