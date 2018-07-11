В год Добровольца каждый боец ЯГСХА несет особую ответственность — Иван Слепцов

В Год добровольца, объявленного в 2018 году по указу Президента России, студенческие отряды ЯГСХА продолжают активную работу в районах республики по разным направлениям. Об этом ИГ «В Якутии.ру» сообщил ректор ЯГСХА Иван Слепцов, вернувшийся с очередной встречи с бойцами стройтрядов.

По информации ректора вуза, работа стройотрядов ЯГСХА ведется по следующим направлениям: строительные отряды Главы РС(Я) (по ликвидации последствий паводка, а также занимающиеся благоустройством и озеленением г.Якутска); выездные отряды (ежегодно бойцы стройотрядов РС(Я) участвуют во всероссийских стройках, как, например, «Восточный»); путинные отряды (работают в ООО «Лойд-фиш» на Камчатке), сервисные отряды (занимаются сервисным обслуживанием крупномасштабных мероприятий на территории Якутии); сельхозотряды.

«Отрадно, что движение стройотрядов, которое многие поколения якутян помнят еще с советских времен, сегодня объединяет активную молодежь, истинных патриотов своей страны и республики. Бойцы студенческих отрядов нашей академии активно участвуют во всероссийских проектах и стройках — таких как, например, строительство космодрома «Восточный», работа по переработке рыбы в ООО «Лойд-фиш» в Камчатском крае и других. Нынешний год, объявленный главой государства Владимиром Путиным Годом добровольца, стал для нас особенным: каждый из ребят знает, что он выполняет высокую миссию – миссию добровольца и активиста добровольческого движения. Поэтому в Год добровольца каждый боец стройотряда ЯГСХА несет особую ответственность», — сообщил в своем комментарии для ИГ «В Якутии.ру» Иван Слепцов.

Всего в 5 районах республики и в г.Якутске в этом году трудятся 11 стройотрядов ЯГСХА, объединяющих в общей сложности свыше 280 бойцов-добровольцев, уточняет ректор вуза. Это отряды Главы РС(Я) – «Аргыс», «Эрчим», «Буойуттар», «5 элемент», «Сыдьаай», «Модун», «Кустук» (Октемский филиал), работающие в Хангаласском улусе, в с.Хатассы и в г.Якутске. Также это отряды проекта «Наслег» по благоустройству сел – «Сарыал», «Кун о5олоро», «Добун», «Саргын», они трудятся в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Кобяйском и Верхнеколымском улусах.

«По ликвидации последствий паводка наши студенты помогают жителям пострадавших районов в разборке и просушке подтопленных жилых домов, уборке территорий, других видах работ. Все условия для бойцов создаются: помогаем им с проездом и экипировкой, встречающие стороны обеспечивают проживание и питание», — дополняет Иван Слепцов.

Также по его информации, в прошлом году студенты ЯГСХА выезжали на Камчатку со сводным отрядом из 120 человек, отобранных из всех учебных заведений республики. Трудились на одном из лучших рыболовных заводов Камчатского края и страны – «Лойд-Фиш».

Иван Слепцов подчеркивает, что работодатели ждут студентов Якутской сельхозакадемии, так как в прошлом году ребята показали себя как одно из самых ответственных и работоспособных подразделений. В июле-августе путинный отряд в количестве 40 студентов вылетает в Петропавловск-Камчатский.

«В этим дни встретился с бойцами стройотрядов «Сыдьаай» и «Кустук», работающими в Хангаласском улусе. Отряд «Кустук» трудится в Октемцах на ликвидации последствий паводка. Ребята рассказали о своих достижениях, обсудили с нами текущие вопросы, в том числе бытовые, наметили дальнейший план работы. Условия проживания и питания у всех – отличные, работа, в основном, на свежем воздухе. С планом работ ребята справляются, здоровье никого не подводит. Что сказать? Молодцы, так держать!» — заключает Иван Слепцов.