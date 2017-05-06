В Год добра в Якутске стартовала акция «Добрый журналист»

Пресс-служба Окружной администрации города Якутска в преддверии Дня Великой Победы, 6 мая, оказала адресную помощь участнику Великой Отечественной войны, медсестре полевого военного госпиталя, отважно сражавшейся с оккупантами с 1941 по 1945 годы, Валентине Васильевне Ефремовой. Тем самым, был дан старт благотворительной акции «Добрый журналист». Валентине Васильевне оказана помощь в уборке квартиры и подарен продуктовый набор к чаю.

Валентина Ефремова родилась 8 января 1924 года в городе Вышний Волочек Калининской области. Детство прошло в Ленинграде, откуда был родом ее отец. Когда началась Великая Отечественная война, Валентина Васильевна заканчивала 9-й класс. И хотя тогда ей не было 18 лет, она записалась добровольцем на фронт и служила санитаркой в военном полевом госпитале. Победу встретила в городе Кенигсберге (Калининград). Валентина Васильевна – младший сержант медицинской службы 2-го Белорусского фронта. Служила в главном эвакопункте №67, 4-й ударной Армии, оборонявшей Ленинград, участвовала в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Прибалтики. За участие в операции «Багратион» в Белоруссии получила медаль «За боевые заслуги», отличник санитарной службы. Дошла до Восточной Пруссии.

С большой любовью и теплотой она вспоминает о своем супруге, с которым познакомилась на фронте. «Однажды к нам в госпиталь попал молодой парень, высокий, красивый. Его звали Владимир, родом из Улан-Удэ. В 1943 году он получил сильное ранение и на фронт его больше не взяли, а направили работать в тыл. А я была на линии фронта. С тех пор между нами завязалась переписка, которая переросла в большую любовь на всю жизнь. После войны, в 1947 году, мы поженились. Прожили вместе долго и счастливо 56 лет, родили и достойно воспитали троих детей: Владимира, Валерия и Верочку. К сожалению, вот уже 13 лет как не стало моего любимого мужа Володеньки, зато есть наше продолжение – дети, внуки, правнуки и праправнуки», — рассказывает Валентина Васильевна.

Несмотря на свой почтенный возраст – 93 года, Валентина Васильевна бодра духом, полна оптимизма и энергии. «В Якутск мы переехали в 1971 году, дети тогда были уже большие, дочь училась в 10-м классе. Муж трудился врачом-стоматологом, преподавал в Якутском медицинском училище, воспитал не одно поколение медицинских работников. По линии мужа у нас трудовая династия врачей» — говорит ветеран войны.

Валентина Васильевна тепло и душевно приняла журналистов, угостила вкусным чаем, показывала фотографии и вспоминала годы страшной войны, о том, как спасала жизни солдат, видела войну на передовой. Интервью с Валентиной Васильевной будет опубликовано в отдельном материале.

Сегодня в Якутске живут 100 ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Безусловно, все ветераны окружены заботой родных, им оказывается помощь со стороны органов власти и общественности. Но все же, каждый из них нуждается в повышенном внимании, чуткости, любви и общении с молодым поколением.

Эстафета по участию в акции «Добрый журналист» передается коллегам — редакции интернет-газеты «Якутия. Инфо».

Отметим, что благотворительная акция «Добрый журналист» направлена на оказание адресной помощи ветеранам, многодетным и малоимущим семьям, одиноко проживающим пенсионерам, детям-сиротам, а также на проведение различных добрых дел для нашего родного города Якутска.