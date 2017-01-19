В Год добра продолжится проведение Единых информационных дней

Впервые Единый информационный день начал проводиться в Год народной инициативы с участием представителей отраслевых структур и подведомственных предприятий администрации города, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты. Во всех округах и пригородах ежемесячно у горожан есть возможность принимать участие в ЕИД, высказывать в открытом диалоге свое мнение, задавать вопросы и вносить предложения.

В прошедший Год труда проведено 11 Единых информационных дней, где приняли участие свыше 4 300 горожан. Поступило 1 130 различных вопросов, из них на местах было разъяснено 1 014, зарегистрировано в отделе обращений граждан 116. Горожан в основном интересуют вопросы, касающиеся предоставления в аренду и собственность земельных участков, строительство и ремонт социальных объектов, расселение из ветхого и аварийного жилья, строительство и реконструкция улично-дорожной сети, транспортная схема маршрутных автобусов, медицинское обслуживание, предпринимательская деятельность, работа жилищно-коммунального комплекса.

Отметим, что по итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» Единый информационный день вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской федерации.

В Год добра продолжится практика проведения Единого информационного дня, зарекомендовавшего себя как успешный инструмент взаимодействия органов власти с населением. Окружная администрация города Якутска планирует в дальнейшем усовершенствовать формы и методы взаимодействия с горожанами.