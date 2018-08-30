В Гидрометцентре пояснили, как могут появляться «дожди из насекомых»

Случаи, когда на какую-нибудь территорию обрушиваются полчища насекомых , могут иметь объяснение с точки зрения метеорологии. Об этом «Российской газете» рассказали в Гидрометцентре России.

Обычно насекомых захватывает сильный поток воздуха и переносит на значительные расстояния. В случае, который произошёл в селе Алтанцы Амгинского района Якутии природа, скорее всего не виновата. Напомним, что местные жители обнаружили у себя во дворах полчища маленьких букашек длиной около четырех сантиметров.

В Институте биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН в Якутске определили, что насекомые — клопы-гребляки из семейства corixidae. Их нашествие, скорее всего, связано с естественной миграцией. Хотя местные жители уверены, что клопов принёс дождь.