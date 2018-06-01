В Гагаринском округе отпраздновали Международный день защиты детей

Для маленьких жителей Гагаринского округа День защиты детей стал традиционным поводом собраться на сквере имени Ю.А. Гагарина. В мероприятии приняло участие более 250 маленьких жителей округа.

Для детворы была организована праздничная программа, где детей развлекали ребята из молодёжно-подросткового центра «Автобус радости», и Детский педагогический отряд «Здравствуйте». Были проведены весёлые старты, песни, конкурсы, дети получили сладкие призы и угощались мороженым.

Мероприятие проводилось при поддержке первого заместителя Председателя Якутской городской Думы Мариной Силкиной, главврача Якутский городской больницы №2 Саргыланы Васильевой и генерального директора ООО ТД «Кэскил» Андрея Петрова.

«Такие праздники у нас всегда проходят в уютной домашней атмосфере, где дети смеются и радуются, танцуют и поют. Отрадно, что жители все больше стали принимать участия в жизни своего Гагаринского округа, благодаря чему нам удалось воплотить многие идеи и планы в рамках таких программ как «Народный бюджет» и «Комфортная городская среда». Я надеюсь, что совместными усилиями мы будем и дальше развивать наш округ!»,- отметила Марина Сергеевна.