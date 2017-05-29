В финале комплексной спартакиады встретятся 1000 юных якутян

С 12 по 15 июня в городе Якутске пройдут финальные соревнования Комплексной Спартакиады учащихся Республики Саха (Якутия) по 9 видам спорта: бокс, пляжный волейбол, вольная борьба (юноши, девушки), греко-римская борьба, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука. Спартакиада соберет более 1000 юных спортсменов со всех уголков нашей республики.

Комплексная Спартакиада проводится в целях развития и популяризации видов спорта, совершенствования системы подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия), а также повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства.

Предварительные заявки на участие в финале Спартакиады с указанием количества участников по видам спорта, тренеров, судей и официальных лиц подаются в ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва» не позднее 5 дней до начала соревнований, согласно программе Спартакиады по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова 62/5, тел.40-22-64 «Отдел проведения спортивных мероприятий», электронный адрес: udyspsr_opsm@mail.ru.

С Положением Спартакиады можно ознакомиться по ссылке: http://udyspsr.ykt.ru/news/o-kompleksnoj-spartakiade-uchashhihsya-respubliki/ или на официальном сайте ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва» в разделе «Положения соревнований» http://udyspsr.ykt.ru/.