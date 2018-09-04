В Эвено-Бытантайском улусе дети не могут вернуться домой из оленстад

В Эвено-Бытантайском районе сложилась критическая ситуация с доставкой детей домой из оленстад, куда они отправились еще в апреле. Стоит отметить, что на прошедшей неделе к труднодоступным местам вылетал вертолет с членами избирательной комиссии для проведения досрочного голосования. Но на обратный рейс детей не взяли. По словам главы улуса Ивана Горохова, «Полярные авиалинии» отказываются выполнять рейс по причине отсутствия экипажа. Сегодня в четырех стадах остаются 18 детей.

Каждое лето, многие дети с родителями выезжают в оленеводческие стада. Тем самым они приобщаются к традиционному виду сельского хозяйства — оленеводству. В этом году при поддержке Правительства РС(Я) была введена новая программа, согласно которой дети во время каникул могут получить еще и подзаработать. Так прошедшим летом на дальние стойбища выехали не только дети оленеводов, но и те, кому интересна кочевая жизнь и профессия оленеводов.



В августе, работавших по кочевьям детей, должны были вывозить вертолетом, оплаченным министерством образования. В школах района уже приступили к занятиям. Родители возмущены. Они стучатся во все двери, для получения точной информации подключают все имеющиеся связи.

«Мы сами очень обеспокоены сложившейся ситуацией, — комментирует глава улуса Иван Горохов. — С утра пытались прояснить хоть что-то. Но «Полярные авиалинии» отказывают выполнять рейс по причине отсутствия экипажа. Нам сказали, что в Верхоянском районе не совершаются даже дотационные рейсы. Ситуация критическая. На сегодня у нас в четырех стадах остаются 18 детей.»

На прошедшей неделе выполнял рейс вертолет с членами избиркома, проводящими досрочные выборы в труднодоступных местах. Дети надеялись, что их тоже заберут. Но по причине перегруженности, вертолет детей не взял на борт.