В этом году в Якутии около 160 специалистов трудоустроят по программе «Земский доктор»

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка 160 медиков трудоустроят в селах Якутии по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» до конца этого года. Об этом заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила ТАСС в пятницу.

«Растет число трудоустроенных в районах республики после окончания интернатуры и ординатуры. Это связано, прежде всего, с началом реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». До конца 2018 года планируется трудоустроить по этим программам 135 врачей и 22 фельдшера», — сказала она.

Балабкина добавила, что с 2014 по 2017 годы в сельские медучреждения привлечено 286 молодых врача и 22 фельдшера. По словам зампреда, наибольшая потребность в медицинских кадрах отмечается в арктических районах.

Программа «Земский доктор» действует в России с 2012 года. Она призвана решить проблему нехватки медицинских кадров на селе. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим работать в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.

Фото РИА новости/ Николай Хижняк