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В этих домах квартиры не покупать!

Представители Минстроя республики организовали в среду показательный объезд объектов-самостроев в Якутске, чтобы предостеречь граждан от покупки жилья в них, сообщает ЯСИА.

«Наша цель: предостеречь граждан от приобретения жилых помещений в этих домах», — пояснил причину объезда 1-й замминистра строительства Якутии Павел Аргунов.

Первый объект — трехэтажный жилой дом с магазином по адресу ул. 50 лет Советской Армии, 26. Не смотря на то, что земля находится в собственности у застройщика, объект построен без разрешения на строительство. Проблема заключается в том, что участок выкуплен в промзоне, в которой город не выдавал разрешения на строительство жилого многоквартирного дома. В суде мэрия не смогла доказать, что дом построен с целью продажи квартир, поэтому администрации города было отказано в удовлетворении иска.

«Если вам предложат квартиру по адресу: ул. 50 лет Советской Армии, 26, то надо  иметь в виду, что в будущем у владельцев этого жилья появятся большие проблемы. Те граждане, которые уже приобрели здесь помещения, не смогут оформить их в собственность. И, следовательно, не смогут распорядиться данным имуществом», — подчеркнул представитель Минстроя.

«Дом трехэтажный, при этом его назначение — жилое или нежилое — снаружи определить невозможно. Поэтому нам оставалось по материалам окружной администрации провести административное расследование и привлечь застройщика к ответственности. Штраф, действительно, минимальный — всего две тысячи рублей. При этом у нас остались вне закона граждане, которые уже купили здесь помещения», — констатировала руководитель Управления госстройжилнадзора Наталья Чусовская.

Она подчеркнула, что граждане, которые намереваются покупать квартиры, должны это делать только по договору долевого участия и иных договоров (инвестиционного участия или купли-продажи) не должно быть:

«Все застройщики, которые продают квартиры по договорам долевого участия, проходят тщательную проверку Госстройжилнадзора. И только после этого они имеют право зарегистрировать договор долевого участия и привлекать деньги. Я бы посоветовала покупателям, которые приобрели жилье в данном доме, подать судебное исковое заявление к продавцу и расторгнуть договор купли-продажи, поскольку они были введены в заблуждение».

Следующий проблемный объект находится в переулке Романа Бурнашева, 12/1б.

По информации администрации города, жилой 8-квартирный дом является самостроем. Часть земельного участка незаконно захвачена застройщиком, другая часть территории находится в аренде под производственную базу. При этом осуществлены незаконные врезки к коммунальным сетям.

Мэрия подала в суд на снос незаконной постройки, однако дело застопорилось в связи со смертью застройщика и невозможностью найти ответчика. Сегодня владельцы жилья в этом доме активно рекламируют продажу недвижимости в соцсетях.

По улице Лермонтова, 77, застройщик — ООО «Товары Саха Якутместпрома» -незаконно получил часть территории школы №35, а также самозахватом занял участок, примыкающий к дороге. Сегодня идут судебные тяжбы по сносу объекта, в котором планировалось разместить до тысячи малогабаритных квартир.

Пока на этом объекте дольщиков нет. Поскольку разрешение на строительство объекта застройщику не выдано, есть вероятность, что он попытается реализовать жильё по серым схемам, предупреждают потенциальных покупателей жилья в Минстрое.

По улице Маяковского, 89/1 земельный участок изначально предоставлялся под гаражи, однако застройщик надстроил два этажа, превратив объект в жилой дом. При этом помещения на втором этаже проходят по документам как административные.

Сегодня имеется решение суда о сносе третьего этажа, возбуждено исполнительное производство. По словам местных жителей, второй этаж также используется под жилье.

В Минстрое Якутии считают, что нужно ужесточать законодательство вплоть до уголовной ответственности застройщиков, а также расширять полномочия Госстройжилнадзора. А потенциальным покупателям квартир представители минстроя советуют обязательно проверять на официальных сайтах (Росреестра, Геопортала Якутск, Федеральной информационной системы территориального планирования) разрешено ли строительство жилья на конкретном земельном участке.

Остается добавить, что власти республики и её столицы принимают меры к корыстным застройщикам, но, в первую очередь, люди сами должны проявлять бдительность, чтобы не стать заложниками теневого рынка.

Источник: http://ysia.ru/v-etih-domah-kvartiry-ne-pokupat/
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