В экономике Якутии в 2017 году усилились положительные тенденции — Майя Данилова

Сегодня, оценивая предварительные итоги социально-экономического развития Якутии, можно говорить в целом об усилении положительных тенденций, наблюдавшихся в 2015-2016 годы. Об этом сегодня сообщила первый заместитель министра экономики республики Майя Данилова на заседании Коллегии ведомства.

«Продолжается усиление положительных тенденций, среди которых рост валового регионального продукта более чем на 2% к уровню прошлого года. Он превысит 900 млрд рублей. К 2014 году ВРП реально возрос на 5,8%. Генератор роста – промышленность, индекс производства которой за год оценивается в 2,1%. Рост производства продукции обеспечен за счет положительной динамики по добыче алмазов, нефти и золота к 2016 году. Объём инвестиций в основной капитал возрастет на 28,7% и превысит 360 млрд рублей. Такой же рост был и в прошлом году», — отметила Майя Данилова, добавив, что в среду на президиуме Государственного совета России Владимир Путин отметил Якутию в десятке лучших субъектов страны по привлечению инвестиций.

По данным первого замминистра экономики, существенно замедлились темпы инфляции – с 107,8 % за 2016 год до 105,1 % по оценке на 2017 года. Вместе с тем Майя Данилова отметила, что темпы роста обрабатывающей промышленности несколько снизились, более активного развития требуют проекты по местному производству товаров и услуг, что должно прямо повлиять на занятость населения. В наступающем году стоит задача принять исчерпывающие меры по реализации пунктов Указа главы республики «О мерах стимулирования развития местного производства товаров и услуг в РС(Я)», внедряя действенные механизмы финансовой поддержки и стимулирования сбыта товаров. Ведь основная задача развития местного производства – это повышение занятости в сельской местности. Напомним, что 2018 год Ил Дархан Егор Борисов объявил Годом содействия занятости населения.

По данным Минэкономики, уровень общей безработицы населения сохранился на уровне прошлого года и составил 7,2%. Что касается реальной начисленной заработной плате, то в следующем году Минэкономики рассчитывает на увеличение показателя более высокими темпами, чем в этом году в 2017 – всего на 0,2%. Основной упор в 2018 году будет сделан на исполнении майских указов и повышении зарплаты работникам бюджетной сферы.