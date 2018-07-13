В «Единой России» предлагают сделать 22 октября Днем российского футбола

Фракция «Единой России» в Государственной Думе предлагает установить в России новую памятную дату и сделать 22 октября Днем российского футбола. Как заявил сегодня на пленарном заседании член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Белик, соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента.

«Мы выступаем за новую памятную дату – День российского футбола, и предлагаем ее сделать 22 октября в день рождения легендарного советского вратаря, легенды советского и мирового футбола Льва Ивановича Яшина — человека, который был единственный из (отечественных) вратарей, удостоенный «Золотого мяча», футболиста, который первым в Советском Союзе отстоял более ста матчей на ноль. Соответствующую законодательную инициативу наша фракция вносит сегодня в Государственную Думу», — заявил парламентарий.

По словам Белика, благодаря Чемпионату мира миллионы болельщиков из разных стран мира «посмотрели, что такое Россия». «Они вернутся домой и расскажут о том, что здесь нормальные люди, что здесь нормальная цивилизованная страна, что здесь прекрасная инфраструктура», — добавил он.

Парламентарий также отметил влияние проходящего в стране Чемпионата мира по футболу на детей и подростков. «Достижения нашей команды оторвали наших детей, наших подростков от экранов смартфонов, экранов компьютеров, и после первых удачных матчей ребята надели футболки с фамилиями наших игроков – Акинфеева, Дзагоева, Дзюбы Головина и других. А футболки с фамилиями Месси, Рональдо, Саллаха остались пылиться в шкафах. Потому что это наш российский Чемпионат мира, и мы это доказали», — подчеркнул он.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что, «отдавая дань памяти, благодарности и огромного уважения прошлому, предлагаемый законопроект позволит придать настоящему и будущему поколениям футболистов и болельщиков новый импульс развития отечественного спорта, заставляет поверить, что в России есть не только хорошие футболисты, которые не уступают лучшим игрокам Европы, но и достойные тренеры».

«Поэтому 22 октября, день рождения Льва Яшина, должен стать памятной датой для всех российских граждан – Днем российского футбола, так как любовь к футболу всех без исключения возрастов общеизвестна», — говорится в документе.