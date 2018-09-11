В «Единой России» подвели итоги выборов

На прошедших в Единый день голосования выборах «Единая Россия» показала средний результат в 60,03% голосов. При этом наивысший результат зафиксирован в регионах с наибольшими показателями явки избирателей. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак.

«В среднем по стране на всех уровнях выборов «Единая Россия» показала результат в 60,03% голосов. Напомню, что многочисленные эксперты прогнозировали нашей Партии результат в пределах 30%. Из 16 кампаний по выборам в Заксобрания – в 13 регионах «Единая Россия» на первом месте. Так Партия взяла в Кемеровской области 89% мандатов, в Калмыкии – 77,8% мандатов, в Ростовской области – 76,7% мандатов», – констатировал Турчак.

При этом явка на этих выборах оказалась выше прогнозируемой – 36,3%. «В различных регионах она варьировалась от 20 до 66%. При этом «Единая Россия» показала лучшие результаты прежде всего там, где была высокая явка, – заявил Турчак. – Например, явка в Кемеровской области – 66%, в Ростовской – 45,5%, в Республике Калмыкия – 54,6%. Эти же регионы показали наибольшие результаты «Единой России». И напротив, явка в Забайкалье – 22%, в Иркутской области – 26%. В этих регионах результаты партии наиболее низкие».

«Поэтому все разговоры о технологиях занижения явки – безосновательны», – констатировал он.

В 26 регионах в Единый день голосования прошли выборы высших должностных лиц, в 16 –депутатов Законодательных собраний, в 12 – депутатов административных центров, в 8 – выборы глав административных центров, а также 15 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых было замещено 23 100 мандатов. Также прошли досрочные выборы семи депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.