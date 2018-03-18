В «Единой России» отметили высокий уровень мобилизации своих сторонников на выборах президента РФ

В региональных отделениях «Единой России» мобилизация сторонников партии на выборах президента РФ проходит на высоком уровне, по состоянию на 12.00 по московскому времени их явка в Сибирском федеральном округе составила более 65%.

По регионам ДФО — более 80%. Об этом в ходе селекторного совещания из мобилизационного центра с секретарями реготделений партии заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей ТУРЧАК.

«Мы видим достаточно хорошие цифры по мобилизации наших партийцев. Для целого ряда субъектов Сибирского федерального округа сегодняшний день — это важный экзамен в преддверии сентябрьской кампании по выборам губернаторов, депутатов заксобраний и административных центров. По состоянии на 12.00 по московскому времени партийная мобилизация в регионах Дальнего Востока составила более 80%, а в Сибирском федеральном округе – более 65%», — подчеркнул он.

Секретарь регионального отделения Партии в Алтайском крае Александр РОМАНЕНКО отметил, что к 15:00 по местному времени явка составила 51,33%. «Было привлечено почти 92% наших сторонников. Ожидаем к концу дня их явку в 100%», — заявил Романенко.

«Из 159 тысяч сторонников Партии проголосовало уже 150 тысяч. Ожидаем их стопроцентную явку», — отметил секретарь кемеровского регионального отделения Партии Алексей СИНИЦЫН.

В свою очередь секретарь регионального отделения Партии в Новосибирской области Валерий Ильенко сообщил, что по сравнению с предыдущими выборами главы государства в 2012 году явка выше на 4%. «Что касается партийной мобилизации, а в нашей базе порядка 150 тысяч сторонников, то около 80% пришли на избирательные участки», — заявил он.

В Иркутской области явка также превысила показатели 2012 года на 5%. По словам секретаря регионального отделения Сергея БРИЛКИ, было мобилизовано 150 тысяч сторонников Партии, из которых, по последним данным, проголосовали 90%.

Наконец, в Забайкалье на 15:00 по местному времени проголосовало 52,4% избирателей. Как сообщил секретарь регионального отделения Сергей МИХАЙЛОВ, явка мобилизованных сторонников составила 92% (около 72,5 тыс. человек).

По мнению замсекретаря Генсовета «Единой России», депутата Государственной Думы Евгения РЕВЕНКО, высокая активность на выборах Президента РФ в СФО свидетельствует о неравнодушии граждан, их активной политической позиции. «Выборы – это важнейший инструмент демократии. Но этим инструментом может воспользоваться только по-настоящему сильный, неравнодушный, а главное — ответственный человек. И я верю, что таких в нашей стране подавляющее большинство», — заявил Ревенко.

«Для целого ряда субъектов СФО это важный экзамен в преддверии сентябрьской кампании по выборам губернаторов, депутатов Заксобраний. Хотелось бы обсудить, как проходит проект партийной мобилизации, работа назначенных Партией наблюдателей, какие проблемные вопросы существуют», — сказал Турчак.

«Достаточно высокие цифры по мобилизации. Спасибо огромное», — отметил Турчак. Подводя итоги селектора, Турчак выразил благодарность коллегам за активное участие в мобилизации. «Хотел всех поблагодарить за активное вовлечение наших сторонников в наши партийные проекты, связанные с мобилизацией», — сказал он.

Напомним, «Единая Россия» создала мобилизационный центр, который начиная с 17 марта отслеживает работу региональных отделений партии в ходе выборов. Задача мобилизационного центра — аккумулировать информацию об участии представителей «Единой России» в голосовании. В Партии ожидают, что в мобилизации примут участие более 10 млн. партийцев.