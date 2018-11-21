В двух якутских селах введен «сухой закон»

В ходе третьего (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 21 ноября 2018 года в окончательном чтении принят закон, вводящий полный запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Кыллахского наслега Олекминского района.

Законопроект был внесен по инициативе наслежного Совета депутатов муниципального образования «Кыллахский наслег», куда входят села Даппарай и Кыллах Олекминского района.

Предпосылкой для принятия решения послужило обращение самих граждан в наслежный Совет депутатов. Был проведен подворный опрос на территории сел Кыллах и Даппарай, в котором приняли участие 177 жителей. Все они проголосовали за принятие закона о полном запрете продажи алкоголя на территории двух сел.

Парламентарии поддержали инициативу Совета депутатов Кыллахского наслега и высказали свое мнение по практике принятия законопроектов, запрещающих розничную торговлю алкогольной продукцией на уровне муниципалитетов. По информации Алексея Еремеева, выступившего одним из разработчиков данной законодательной практики, сегодня на территории Якутии закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции принят в 182 муниципальных образованиях и сельских поселениях.

Как считают сами жители, принятие закона, запрещающего сбыт алкогольной продукции на территории их наслега, позволит усилить борьбу с незаконной торговлей, пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения, предупредить совершение правонарушений и установить благоприятную социальную обстановку.

Справка: Село Даппарай является административным центром наслега. По данным 2018 года, в наслеге проживают 1058 человек: 543 мужчины, 515 женщин и 281 ребенок. Численность населения села Кыллах составляет 251 человек, из них мужчин – 133, женщин – 118, детей – 43.

В наслеге есть общеобразовательная школа, детский сад «Кыталык», центр культуры и отдыха «Алгыс», отделение почты России, участок Олекминского РЭС, маслоцех ООО «Кладовая Олекмы», центральная котельная, филиал Олекминской централизованной библиотечной системы, участковая больница, магазины. Официальных объектов торговли, реализующих алкоголь, в муниципальном образовании нет. Вместе с тем, имеются факты незаконной торговли алкоголем гражданами, не зарегистрированными в качестве предпринимателей.