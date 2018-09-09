В двух районах Якутии назначены новые прокуроры

Приказами генерального прокурора РФ Юрия Чайки в Верхневилюйском и Таттинском районах республики назначены новые прокуроры. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

В Верхневилюйский район назначен Прокопий Слепцов.

Слепцов Прокопий Николаевич родился в 1989 году. Имеет высшее юридическое образование, в 2011 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Службу в органах прокуратуры начал в июле 2011 года в должности помощника прокурора Якутска.

С марта 2017 года и до назначения прокурором района состоял в должности заместителя прокурора Анабарского района республики.

В Таттинский район назначен Михаил Сивцев.

Сивцев Михаил Михайлович родился в 1984 году. Имеет высшее техническое и юридическое образование, в 2010 году закончил Северо-Восточный федеральный университет по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в июле 2012 года в должности помощника прокурора районного звена.

С ноября 2016 года и до назначения прокурором района состоял в должности заместителя прокурора Таттинского района республики.