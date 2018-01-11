В двух котельных Оленька произошел сбой

Прокуратура Оленёкского района, с привлечением специалистов муниципального жилищного контроля, проводит проверку по факту технологических нарушений в эксплуатируемых Оленёкским филиалом государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» котельных «ПАКУ» и «АСАО». Установлено, что 08.01.2018 в связи с перебоями работы оборудования котельных «ПАКУ» и «АСАО», снизился уровень подачи тепловой энергии потребителям с. Оленёк Оленёкского района. В целях устранения нарушения прав потребителей коммунальных услуг, нарушений законодательства о теплоснабжении прокуратура внесла в адрес начальника Оленёкского филиала государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» представление, решен вопрос о привлечении виновных лиц к предусмотренной законодательством ответственности. Ситуация оперативно стабилизирована, после проведения аварийных работ температура подачи тепловой энергии в котельных нормализована. Недопущение нарушения прав граждан находится на контроле прокуратуры. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.

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