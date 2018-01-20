В ДТП пострадал ребенок-пассажир

19 января около 2 часов дня в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступила информация о том, что на ул. Чернышевского, в районе дома №21/1 произошло столкновение двух автомашин.

По предварительным данным установлено, что 42-летний водитель, управляя автомашиной «VOLVO VNL», следуя по ул. Чернышевского со стороны Покровского тракта, не выдержал безопасную дистанцию, не учел дорожные и метеорологические условия, до впереди едущего транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «ФОРД ФОКУС» под управлением автоледи. После дорожно-транспортного происшествия водитель «VOLVO» оставил место ДТП.

В результате дорожного происшествия различные ушибы получил 8–

летний пассажир автомашины «ФОРД ФОКУС».

Со слов автоледи в момент ДТП в машине находились 4 пассажира, все были пристегнуты ремнями безопасности. Так же пострадавший ребенок, ее сын сидел на заднем сиденье, посередине и был пристегнут детским удерживающим устройством.

Спустя некоторое время инспектора ДПС задержали водителя «VOLVO», и в его отношении были составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП, по ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ за употребление алкоголя после ДТП, Так же были составлены административные материалы по ч.1 ст.11.23 КоАП РФ за отсутствие тахографа, а так же по ч.2 и 3 ст.12.31.1 КоАП РФ за управление грузовым авто с нарушениями. Так же данный водитель был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно проведенного медицинского освидетельствования на состояние опьянения, у врача нарколога, было установлено алкогольное опьянение, результат составил 0,92 мг/л.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов помнить об ответственности, которую они берут на себя, садясь за руль в нетрезвом состоянии. Риск возникновения ДТП становится крайне высоким, и случайной жертвой нетрезвого водителя может оказаться каждый.

Только неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах. Сообщив по номерам телефонов: 127, 47-35-69 дежурная часть ГИБДД или 02, возможно, вы спасете чью то жизнь!

Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»