В ДТП на трассе «Вилюй» погибли четыре человека

По факту происшествия в Верхневилюйском районе возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации

30 сентября около 14.00 часов в ОМВД России по Верхневилюйскому району поступило сообщение о том, что в районе с. Харбалах ушла под воду автомашина иностранного производства. В автомашине находились люди, которые, не смогли выбраться из затонувшего транспортного средства.

На месте происшествия было установлено, что семья из 7 человек выехала их г. Вилюйска в Верхневилюйск. За рулем находился мужчина 1984 г.р., кроме него в салоне были еще 6 пассажиров, среди них – трое детей. По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомашины и съехал с дороги в реку Быракан. Сам водитель и его жена с грудным ребенком сумели выбраться. Двое детей -8-ми и 6 – лет, молодой человек 1997 г.р. и 52- летняя женщина утонули. Проведенная на месте проверка показала, что водитель в момент происшествия был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств в сложных погодных и дорожных условиях, с учетом осадков и возникающей местами гололедицы снижать скорость , соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров, торможений, опасных обгонов. Необходимо позаботиться о смене летней резины на зимнюю. В случаях существенного осложнения дорожных условий из-за обильных осадков рекомендуем, по возможности, отложить поездки.