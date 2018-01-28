ДТП на дороге «Вилюй»: 3 погибших, 3 пострадавших

27 января четверо пострадавших в ДТП на дороге Вилюй были оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в центральную районную больницу города Мирный.

Место аварии находилось в 90 километрах от города, по сложившимся механизмам медицинские работники в очередной раз приехали первыми на место трагедии.

В настоящий момент состояние одного пациента оценивается как стабильно тяжелое, двоих — средней степени тяжести. Один пациент скончался от полученных травм. Два человека погибли в момент столкновения автомобилей.

Состояние больных находится под контролем Министерства здравоохранения РС (Я).