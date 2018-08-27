В дорожной аварии на Дзержинского погиб мотоциклист

Трагедия произошла 26 августа в 7 часов утра по адресу ул. Дзержинского, 74/А.

Предварительно установлено, что около 7 часов утра 21-летний водитель, управляя мотоциклом марки «Kawasaki» без регистрационного знака, следовал по ул. Дзержинского в сторону ул. Автострада 50 лет Октября и, не выдержав безопасную дистанцию и безопасный боковой интервал движения, столкнулся с автомашиной «Тойота Марк II», которая двигалась в попутном направлении по крайней левой полосе, под управлением 28-летнего водителя. После столкновения водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время устанавливаются все факты происшествия и проводится процессуальная проверка.