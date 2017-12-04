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4 декабря 2017, 14:20
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В дома жителей села Асыма запущен природный газ

В Кировский наслег Горного улуса запущен долгожданный природный газ. Знаменательное событие было отмечено торжественным собранием в селе Асыма с участием руководства республики, улуса, высоких гостей из других регионов России, и, конечно, жителей наслега.

Торжество состоялось в просторном, светлом, современном здании школы. Гостей исполнением гимнов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) приветствовали учащиеся школы. Отметим, живое и грамотное исполнение гимнов детьми оставило благоприятное впечатление. От имени Правительства республики поздравила жителей наслега первый заместитель министра сельского хозяйства Якутии Татьяна Осипова. Она рассказала о проделанной объемной работе по газификации села. «Кроме средств, предусмотренных целевой программой газификации населенных пунктов республики, дополнительно направлены финансовые средства с федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», — подчеркнула первый заместитель министра.

Глава Горного улуса Никита Андреев с воодушевлением поздравил своих земляков с подключением к газовым сетям и подчеркнул роль Главы Якутии Егора Борисова в деле газификации улуса.

«На встрече с населением в 2014 году Егор Афанасьевич дал слово в 2016 году запустить газ. Работа по строительству магистрального газопровода от села Кюерелях до Асыма протяженностью 26,5 км завершена в 2016 году. Мы с вами торжественно отметили приход магистрального газопровода в село, а теперь жители наслега подключаются к газовым сетям. Очень символично, что наш улус газифицируется в год 50-летия газификации Якутии и 10-летия прихода голубого топлива в Горный улус», — отметил он.

Поздравил жителей наслега первый заместитель министра промышленности и геологии республики Василий Захаров. Он отметил, что ровно 50 лет назад в Якутии был зажжен первый факел природного газа. Из более 400 наслегов республики газ имеют 96 сел. Это итог большой работы руководства республики и многих хозяйствующих субъектов. «С приходом газа — приходит и развитие. Для повышения уровня жизни селян, мы продолжим данную работу», — сказал заместитель министра.

От имени газовиков, людей, дающих тепло и свет, выступил главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев. «В июне 2017 года строительство магистрального газопровода Асыма — Бердигестях начали с торжественной сварки первого стыка. Сегодня идет работа по пуску газа в дома сельчан, также параллельно мы строим магистральный газопровод до улусного центра Бердигестях. В 2018 году природный газ будет зажжен в Бердигестяхе», — отметил он. Эти слова главного инженера жители села встретили аплодисментами.

Отрадно, что в этот день непосредственные участники памятного события — работники Строительно-монтажного управления АО «Сахатранснефтегаз» — удостоились заслуженных ведомственных наград.

Мы стали свидетелями искренней радости жителей села Асыма. В доме семьи Павловых — тепло. Хозяин дома Савва Павлович встретил нас в приподнятом настроении. «Сегодня для нас знаменательный день. В наш дом запущен газ! Этого момента мы ждали давно. Как только запустили газ, стало намного теплее. Смотрите, термометр показывает 27 градусов, а раньше выше 20 не поднимался.  Я всю жизнь заготавливаю дрова, целый день топлю печку. Думаю, что по привычке завтра встану спозаранку и печку растоплю!» — от души смеется Савва Павлович. Павловы свой дом построили  в 1982 году. Во дворе у хорошего хозяина — полный порядок. Вдоль забора аккуратно сложены дрова. «Печку свою я оставлю. Мало ли… Она у меня прослужила добрую службу без малого 30 лет», — ласково гладит печку хозяин.

Участники торжественного собрания побывали в гостях у молодой семьи Кубаровых. В семье трое детей. «У нас времени не было для топки печки. Я работаю начальником почты, а муж — завуч школы. Хорошо, что нам помогают родители мужа. Дедушка наш целыми днями печь топил.  Мы, конечно, очень рады приходу природного газа. Наш папа все сам мастерит. Этот дом он со своим отцом построил. Живем здесь с 2013 года, дети свой дом очень любят. Теперь наш папа Арсен Афанасьевич точно проведет благоустройство. Это наша мечта,» — поделилась хозяйка дома Антонина.

Вот так в каждый дом Кировского наслега Горного улуса запускается тепло голубого топлива. В настоящее время к газовой сети подключены 18 домов. Слесари Эксплуатационного газового участка в эти дни работают без выходных до самого позднего вечера. Они планируют до конца года запустить газ 80 домам.  

Рад приходу голубого топлива Данилов Петр Петрович, глава фермерского хозяйства «Сир». Начал он свою работу с 1993 года. За эти годы у рачительного хозяина хозяйство выросло в три раза, сегодня он держит 240 голов крупного рогатого скота, есть и табунное хозяйство. Коровники современные, просторные, полностью механизированные. Фермер трудоустроил 10 человек. Доярки своего главу хозяйства уважают. Работой и зарплатой довольны. Доярка с 20-летним стажем работы Евдокия Данилова заметила, что с подключением к газу, в коровнике стало заметнее теплее и, главное, без пыли и сажи. Оказывается, коровник до этого топился углем. «Вы бы видели, какая тут пыль стояла. Дышать даже трудно было. А с газом совсем другое дело! И тепло, и светло!» — улыбается доярка.

Петр Данилов, глава хозяйства, отметил, что для большого хозяйства вопрос отопления стоит на первом месте.  «Зимой не хватает даже 27 тонны угля. А теперь с подключением газа у нас начнется другая жизнь. Думаю, что буду благоустраиваться. Планирую создать хорошие условия для своих работников», — поделился глава хозяйства.

В такие моменты приходит мысль о благородной миссии работников газовой отрасли. «Что может быть лучше, чем давать тепло жителям Крайнего Севера!» — как- то в разговоре сказал легендарный газовик Валерий Иосифович Иванов.  Под этими словами подпишутся все газовики.

 

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Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз», www.aostng.ru
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