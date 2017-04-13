В дни пасхальной недели вас приглашают «Золотые купола»

16-23 апреля 2017 года Высшая школа музыки РС (Я) совместно с Якутской и Ленской епархией организует XVI Республиканский пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола», который объединяет различные виды искусства, консолидирует исполнительские силы различных учреждений культуры. Цель фестиваля – создать атмосферу праздника, призвать всех к доброте и отзывчивости, а также дать возможность посетить бесплатно концерты и спектакли.

Шедевры классической музыки прозвучат в исполнении студентов, учащихся, творческих коллективов Высшей школы музыки РС (Я) – «Виртуозов Якутии», ансамбля виолончелистов, камерных ансамблей, духового, камерного и симфонического оркестров. Традиционно в дни фестиваля проводится концерт хоровой музыки в исполнении коллективов Якутского музыкального колледжа, Якутского педагогического колледжа. В эти дни в Государственном академическом русском драматическом театре им. А.С. Пушкина, Саха академическом театре им. П. Ойунского, а также в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун–Омоллоона зритель сможет посетить спектакли, посвященные темам добра, любви и света. Завершит фестиваль концерт ГАС «Виртуозы Якутии», духового и симфонического оркестров Высшей школы музыки, духового квинтета Государственной филармонии РС (Я), солистов Театра оперы и балета и хоровых коллективов ЯМК им. М.Н. Жиркова и ЯПК им. С.Ф. Гоголева.

Концертные и театральные программы фестиваля будут проходить на разных площадках г. Якутска: ГАРДТ им. А.С. Пушкина, Духовная семинарии, Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова, Детская школа искусств №1, Национальный художественный музей РС (Я), Саха академический театр им. П.А. Ойунского, ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун – Омоллоона.

Приглашаем всех желающих!

Дата/День Время Мероприятие Место проведения 16 апреля Воскресение 18:00 Торжественное открытие РПФИ «Золотые купола» Приветствие Владыки Романа – Архиепископа Якутского и Ленского Большой праздничный концерт Государственный академический русский драматический театр им. А.С.Пушкина пр. Ленина, 21 16 апреля Воскресение 15:00 «Музыкальная гостиная» «1155 лет династии Рюриковичей: историческая роль и художественный образ» Встреча с Татьяной Павловой-Борисовой, кандидатом искусствоведения Исторический зал Национальной библиотеки РС(Я) пр. Ленина,40 16-23 апреля 10:00 – 18:00 «Пасхальные мотивы» Выставка, посвященная XVI Республиканскому Пасхальному фестивалю искусств «Золотые купола» Национальный художественный музей РС(Я), фойе 2 этажа ул. Кирова, 9 17-21 апреля С 11:00 «Моя Родина – Россия» Выставка детских рисунков Детская галерея ГБУ РС(Я) «ОРЦ» ул. П.Алексеева 49/1 17 апреля Понедельник 18:00 Концерт камерной музыки Концерт ведущих преподавателей ВШМ РС(Я): Елена Калинина (фортепиано), Андрей Дедюкин (альт), Артем Быстров (валторна), Агафья Кузьмина (скрипка) Национальный художественный музей РС(Я) ул. Кирова, 9 17 апреля Понедельник 18:00 «Волшебные звуки арфы» Концерт класса Л, П.Новгородовой, профессора, нар.арт.РС(Я) Концертный зал ДШИ №1 ул. Ярославского 27 18 апреля Вторник 11:00 Республиканский конкурс по декоративно-прикладному искусству, посвященный году Экологии Актовый зал ГБУ РС(Я) «ОРЦ» ул. Петра Алексеева 49/1 18 апреля Вторник 14:30 Торжественное открытие II Епархиального фестиваля «Доброе кино» совместно с Государственной филармонией РС (Я) им. Г.М. Кривошапко Зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52 18 апреля Вторник 18:00 «Виват, рояль» Сольный концерт Влады Константиновой (фортепиано), Vкурс, класс профессора Упхоловой Ю.М., засл. арт РФ и РС(Я) Национальный художественный музей РС(Я) ул. Кирова, 9 18 апреля Вторник 18:30 «Итак, я жил тогда в Одессе…» Театральное представление по произведениям А.С. Пушкина с участием гостей II Епархиального фестиваля «Доброе кино» Сергея Волкова, Олега Охотниченко, Сергея Крюкова, Владимира Петрова, Рамиля Сабитова Зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52 19 апреля Среда 18:00 «Выдающемуся мастеру посвящается» 90-летию Мстислава Ростроповича Концерт класса Ольги Кошелевой, засл. деят. иск. РС(Я) (виолончель), Концертмейстер – Сергей Лебедев, лаур.межд.конк. Больш. зал ЯМК им. М.Жиркова ул. Кирова 23/а 19 апреля Среда 18:30 «5 времен года» или «Любви открытый календарь» Литературно-музыкальный спектакль в рамках II Епархиального фестиваля «Доброе кино» с участием засл. арт. РФ Ольги Кабо и засл. арт. РФ Нины Шацкой Зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52 20 апреля Среда 11:00 125 лет М.Н. Жиркову Выставка, посвященная первому профессиональному композитору РС(Я) ГБУ РС(Я) «Якутский гос. объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. 20 апреля Четверг 16:00 «Musica di camerata» Концерт студентов кафедры КАиКМ. Руководители: Лариса Спиридонова, доцент, засл.арт. РС(Я). Луиза Уразбахтина, ст преподаватель, отл.культ РС(Я), Елена Калинина, доцент. дипломант межд. конкурсов Зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52 20 апреля Четверг 17:00 Концерт хоровой музыки Хоровые коллективы ЯМК им. М. Жиркова и ЯПК им. С.Ф.Гоголева. Руководители: лауреаты и дипломанты международных конкурсов Шумилова Л.А., Антонова С.Г, Нетесова Т.Н., Пилецкая А.А.,Жирков В.С. БЗ ЯМК им. М. Жиркова ул. Кирова 23/а 20 апреля Четверг 18:00 «Виват, рояль» Сольный концерт Макеева Егора (фортепиано), IVк., лаур. межд.-х конк. класс профессора Упхоловой Ю.М., засл. арт РФ и РС(Я) Концертный зал ДШИ №1 ул. Ярославского 27 20 апреля Четверг 18:30 В рамках II Епархиального фестиваля «Доброе кино» Творческий вечер почетного гостя фестиваля, актера Александра Кузнецова Зал Як. духовной семинарии. ул. Чернышевского, 52 21 апреля Пятница 11:00 «Пора, весенняя» Конкурс чтецов к юбилеям якутских писателей братьев Даниловых Актовый зал ГБУ РС(Я) «ОРЦ» ул. Петра Алексеева 49/1 21 апреля Пятница 16:00 «По страницам русской фортепианной музыки» Сольный концерт Александры Спиридоновой, фортепиано, Vкурс, класс старшего преподавателя Поповой Г.Ю. Зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52 21 апреля Пятница 17:00 Вл. Левочкин «Пути Господни» Спектакль ТЮЗ ТЮЗ ул. Кирова 25 21 апреля Пятница 18:00 А.С.Пушкин «Капитанская дочка» Cпектакль ГАРДТ им.А.С.Пушкина по билетам ГАРДТ им.А.С.Пушкина пр. Ленина, 21 21 апреля Пятница 18:30 «Музыка композиторов Якутии» Струнный ансамбль «Arco ARTico», руководитель Андрей Дедюкин Зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52 22 апреля Суббота 15:00 «Ave Maria» Музыкально-поэтическая композиция на стихи русских и якутских поэтов. Юнона Упхолова, засл. арт РФ, профессор, Прасковья Герасимова, лаур. межд. конк., засл. арт. РС(Я), Татьяна Панзина Национальный художественный музей РС(Я) ул. Кирова, 9 22 апреля Суббота 16:00 «Рапсодия весны» Концерт лауреата международных конкурсов оркестра русских народных инструментов АГИКИ с участием солистов ГТОиБ РС(Я). Худ. рук. и дирижер Николай Пикутский, лауреат международных конкурсов Больш. зал ЯМК им. М.Жиркова ул. Кирова 23/а 22 апреля Суббота 17:00 Б.Брехт «Мамаша Кураж и ее дети» Спектакль САТ им. П. Ойунского по льготным билетам САТ им. П.Ойунского ул. Орджоникидзе №1 22 апреля Суббота 17:00 «Дыхание весны» Сольный концерт Павла Волкова (фортепиано), лаур. межд. конкурса, класс доцента Гаврильевой О.Р., лаур. межд. конкурса Концертный зал ДШИ №1 ул. Ярославского 27 22 апреля Суббота 18:00 Мария Ладо «Очень простая история» Cпектакль ГАРДТ им.А.С.Пушкина. вход свободный ГАРДТ им.А.С.Пушкина пр. Ленина, 21 23 апреля Воскресение 17:00 Закрытие Пасхальной недели фестиваля «Золотые купола» Праздничный концерт ГАС «Виртуозы Якутии», духовой и симфонический оркестры ВШМ РС(Я), духовой квинтет гос. филармонии РС(Я), хоровые коллективы ЯМК им. М.Жиркова, ЯПК им.С.Ф.Гоголева, вок.анс. «Сардаана», солисты ГТОиБ РС(Я) Государственный академический русский драматический театр им. А.С.Пушкина пр. Ленина, 21 28 апреля Пятница 18:00 «Весенний klavierabend» Русская музыка эпохи модерна Сольный концерт Ольги Гаврильевой, (фортепиано),доцента, лаур межд.конк. зав.кафедрой СФ ВШМ РС(Я), Зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52 29 апреля Суббота 17:00 «Музыка света!» Концерт камерного оркестра ВШМ РС(Я). Худ. руководитель. и дирижер Станислав Афанасенко, засл. деят. иск. РС(Я) и РФ Концертный зал ДШИ №1 ул. Ярославского 27

Творческие программы XVI РПФИ «Золотые купола» в городах и улусах РС(Я):

г. Алдан – 16 апреля, 15:00 Детская музыкальная сказка «Красная Шапочка». Государственный концертный оркестр Якутии

17 апреля,V Благочиннический конкурс молодых исполнителей.

18 апреля. Торжественное открытие V Благочиннического конкурса молодых исполнителей. Выступление нар. анс. «Гулун»

22 апреля. Закрытие Республиканского фестиваля «Золотые купола» и конкурса. Выступление народного ансамбля «Гулун»

РПЦ Якутская и Ленская епархия. Храм в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

Усть-Янский улус (район) – 20 апреля. Открытие выставки народных мастериц декоративно-прикладного творчества. Зал МБУ ДК «Металлург», п. Депутатский

21 апреля, 15:00. Выставка рисунков «Депутатский – город под куполом». Читальный зал МЦБС п.Депутатский

22 апреля, 15:00. Фотовыставка «Золотые купола России». Зал МБУ ДК «Металлург», п. Депутатский

23 апреля, 12:00. Выставка детского творчества «В мире прекрасного». Зал МБУ ДК «Металлург», п. Депутатский

23 апреля, 18:00. Праздничный концерт творческих коллективов «Золотые купола». Зал МБУ ДК «Металлург», п. Депутатский

МО «Город Ленск» — 20 апреля, 18:00. Отборочный тур Пасхального фестиваля «Золотые купола». Зал ЦДНТ

23 апреля, 15:00. Гала концерт Пасхального фестиваля «Золотые купола». Зал ЦДНТ

Нерюнгринский улус (район) – 1- 28 апреля. Пасхальный праздничный концерт, театрализованные представления, благотворительная ярмарка «Пасхальная радость», хенд мейд «Пасхальная весна», праздники песни и танца, хоровой фестиваль «Молодые голоса Якутии», выставки, тематические вечера и др. – всего 18 мероприятий.

г.Мирный – концерты хоровой и вокальной музыки, выставка творческих людей «Весеннее вдохновение, фотовыставка «Мир православия»