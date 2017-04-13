В дни пасхальной недели вас приглашают «Золотые купола»

16-23 апреля 2017 года Высшая школа музыки РС (Я) совместно с Якутской и Ленской епархией организует XVI Республиканский пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола», который объединяет различные виды искусства, консолидирует исполнительские силы различных учреждений культуры. Цель фестиваля – создать атмосферу праздника, призвать всех к доброте и отзывчивости, а также дать возможность посетить бесплатно концерты и спектакли.
Шедевры классической музыки прозвучат в исполнении студентов, учащихся, творческих коллективов Высшей школы музыки РС (Я) – «Виртуозов Якутии», ансамбля виолончелистов, камерных ансамблей, духового, камерного и симфонического оркестров. Традиционно в дни фестиваля проводится концерт хоровой музыки в исполнении коллективов Якутского музыкального колледжа, Якутского педагогического колледжа. В эти дни в Государственном академическом русском драматическом театре им. А.С. Пушкина, Саха академическом театре им. П. Ойунского, а также в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун–Омоллоона зритель сможет посетить спектакли, посвященные темам добра, любви и света. Завершит фестиваль концерт ГАС «Виртуозы Якутии», духового и симфонического оркестров Высшей школы музыки, духового квинтета Государственной филармонии РС (Я), солистов Театра оперы и балета и хоровых коллективов ЯМК им. М.Н. Жиркова и ЯПК им. С.Ф. Гоголева.
Концертные и театральные программы фестиваля будут проходить на разных площадках г. Якутска: ГАРДТ им. А.С. Пушкина, Духовная семинарии, Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова, Детская школа искусств №1, Национальный художественный музей РС (Я), Саха академический театр им. П.А. Ойунского, ГТОиБ им. Д.К. Сивцева Суорун – Омоллоона.
Приглашаем всех желающих!
|Дата/День
|Время
|Мероприятие
|Место проведения
|16 апреля
Воскресение
|18:00
|Торжественное открытие РПФИ «Золотые купола»
Приветствие Владыки Романа – Архиепископа Якутского и Ленского
Большой праздничный концерт
|Государственный академический русский драматический театр
им. А.С.Пушкина
пр. Ленина, 21
|16 апреля
Воскресение
|15:00
|«Музыкальная гостиная»
«1155 лет династии Рюриковичей: историческая роль и художественный образ»
Встреча с Татьяной Павловой-Борисовой, кандидатом искусствоведения
|Исторический зал Национальной библиотеки РС(Я)
пр. Ленина,40
|16-23 апреля
|10:00 – 18:00
|«Пасхальные мотивы»
Выставка, посвященная XVI Республиканскому Пасхальному фестивалю искусств «Золотые купола»
|Национальный художественный музей РС(Я), фойе 2 этажа
ул. Кирова, 9
|17-21 апреля
|С 11:00
|«Моя Родина – Россия»
Выставка детских рисунков
|Детская галерея ГБУ РС(Я) «ОРЦ» ул. П.Алексеева 49/1
|17 апреля
Понедельник
|18:00
|Концерт камерной музыки
Концерт ведущих преподавателей ВШМ РС(Я): Елена Калинина (фортепиано), Андрей Дедюкин (альт), Артем Быстров (валторна), Агафья Кузьмина (скрипка)
|Национальный художественный музей РС(Я)
ул. Кирова, 9
|17 апреля
Понедельник
|18:00
|«Волшебные звуки арфы»
Концерт класса Л, П.Новгородовой, профессора, нар.арт.РС(Я)
|Концертный зал ДШИ №1
ул. Ярославского 27
|18 апреля
Вторник
|11:00
|Республиканский конкурс по декоративно-прикладному искусству, посвященный году Экологии
|Актовый зал ГБУ РС(Я) «ОРЦ»
ул. Петра Алексеева 49/1
|18 апреля
Вторник
|14:30
|Торжественное открытие II Епархиального фестиваля «Доброе кино» совместно с Государственной филармонией РС (Я) им. Г.М. Кривошапко
|Зал Якутской духовной семинарии
ул. Чернышевского, 52
|18 апреля
Вторник
|18:00
|«Виват, рояль»
Сольный концерт Влады Константиновой (фортепиано), Vкурс,
класс профессора Упхоловой Ю.М., засл. арт РФ и РС(Я)
|Национальный художественный музей РС(Я)
ул. Кирова, 9
|18 апреля
Вторник
|18:30
|«Итак, я жил тогда в Одессе…»
Театральное представление по произведениям А.С. Пушкина с участием гостей II Епархиального фестиваля «Доброе кино» Сергея Волкова, Олега Охотниченко, Сергея Крюкова, Владимира Петрова, Рамиля Сабитова
|Зал Якутской духовной семинарии
ул. Чернышевского, 52
|19 апреля
Среда
|18:00
|«Выдающемуся мастеру посвящается»
90-летию Мстислава Ростроповича
Концерт класса Ольги Кошелевой, засл. деят. иск. РС(Я) (виолончель), Концертмейстер – Сергей Лебедев, лаур.межд.конк.
|Больш. зал ЯМК им. М.Жиркова
ул. Кирова 23/а
|19 апреля
Среда
|18:30
|«5 времен года» или «Любви открытый календарь»
Литературно-музыкальный спектакль в рамках II Епархиального фестиваля «Доброе кино» с участием засл. арт. РФ Ольги Кабо и засл. арт. РФ
Нины Шацкой
|Зал Якутской духовной семинарии
ул. Чернышевского, 52
|20 апреля
Среда
|11:00
|125 лет М.Н. Жиркову
Выставка, посвященная первому профессиональному композитору РС(Я)
|ГБУ РС(Я) «Якутский гос. объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.
|20 апреля
Четверг
|16:00
|«Musica di camerata»
Концерт студентов кафедры КАиКМ. Руководители: Лариса Спиридонова, доцент, засл.арт. РС(Я). Луиза Уразбахтина, ст преподаватель, отл.культ РС(Я), Елена Калинина, доцент. дипломант межд. конкурсов
|Зал Якутской духовной семинарии
ул. Чернышевского, 52
|20 апреля
Четверг
|17:00
|Концерт хоровой музыки
Хоровые коллективы ЯМК им. М. Жиркова и ЯПК им. С.Ф.Гоголева.
Руководители: лауреаты и дипломанты международных конкурсов
Шумилова Л.А., Антонова С.Г, Нетесова Т.Н., Пилецкая А.А.,Жирков В.С.
|БЗ ЯМК им. М. Жиркова
ул. Кирова 23/а
|20 апреля
Четверг
|18:00
|«Виват, рояль»
Сольный концерт Макеева Егора (фортепиано), IVк., лаур. межд.-х конк.
класс профессора Упхоловой Ю.М., засл. арт РФ и РС(Я)
|Концертный зал ДШИ №1
ул. Ярославского 27
|20 апреля
Четверг
|18:30
|В рамках II Епархиального фестиваля «Доброе кино»
Творческий вечер почетного гостя фестиваля, актера Александра Кузнецова
|Зал Як. духовной семинарии.
ул. Чернышевского, 52
|21 апреля
Пятница
|11:00
|«Пора, весенняя»
Конкурс чтецов к юбилеям якутских писателей братьев Даниловых
|Актовый зал ГБУ РС(Я) «ОРЦ»
ул. Петра Алексеева 49/1
|21 апреля
Пятница
|16:00
|«По страницам русской фортепианной музыки»
Сольный концерт Александры Спиридоновой, фортепиано, Vкурс,
класс старшего преподавателя Поповой Г.Ю.
|Зал Якутской духовной семинарии
ул. Чернышевского, 52
|21 апреля
Пятница
|17:00
|Вл. Левочкин «Пути Господни»
Спектакль ТЮЗ
|ТЮЗ
ул. Кирова 25
|21 апреля
Пятница
|18:00
|А.С.Пушкин «Капитанская дочка»
Cпектакль ГАРДТ им.А.С.Пушкина по билетам
|ГАРДТ им.А.С.Пушкина
пр. Ленина, 21
|21 апреля
Пятница
|18:30
|«Музыка композиторов Якутии»
Струнный ансамбль «Arco ARTico», руководитель Андрей Дедюкин
|Зал Якутской духовной семинарии
ул. Чернышевского, 52
|22 апреля
Суббота
|15:00
|«Ave Maria»
Музыкально-поэтическая композиция на стихи русских и якутских поэтов.
Юнона Упхолова, засл. арт РФ, профессор, Прасковья Герасимова, лаур. межд. конк., засл. арт. РС(Я), Татьяна Панзина
|Национальный художественный музей РС(Я)
ул. Кирова, 9
|22 апреля
Суббота
|16:00
|«Рапсодия весны»
Концерт лауреата международных конкурсов оркестра русских народных инструментов АГИКИ с участием солистов ГТОиБ РС(Я). Худ. рук. и дирижер Николай Пикутский, лауреат международных конкурсов
|Больш. зал ЯМК им. М.Жиркова
ул. Кирова 23/а
|22 апреля
Суббота
|17:00
|Б.Брехт «Мамаша Кураж и ее дети»
Спектакль САТ им. П. Ойунского по льготным билетам
|САТ им. П.Ойунского
ул. Орджоникидзе №1
|22 апреля
Суббота
|17:00
|«Дыхание весны»
Сольный концерт Павла Волкова (фортепиано), лаур. межд. конкурса,
класс доцента Гаврильевой О.Р., лаур. межд. конкурса
|Концертный зал ДШИ №1
ул. Ярославского 27
|22 апреля
Суббота
|18:00
|Мария Ладо «Очень простая история»
Cпектакль ГАРДТ им.А.С.Пушкина. вход свободный
|ГАРДТ им.А.С.Пушкина
пр. Ленина, 21
|23 апреля
Воскресение
|17:00
|Закрытие Пасхальной недели фестиваля «Золотые купола»
Праздничный концерт
ГАС «Виртуозы Якутии», духовой и симфонический оркестры ВШМ РС(Я), духовой квинтет гос. филармонии РС(Я), хоровые коллективы ЯМК им. М.Жиркова, ЯПК им.С.Ф.Гоголева, вок.анс. «Сардаана», солисты ГТОиБ РС(Я)
|Государственный академический русский драматический театр
им. А.С.Пушкина
пр. Ленина, 21
|28 апреля
Пятница
|
18:00
|«Весенний klavierabend»
Русская музыка эпохи модерна
Сольный концерт Ольги Гаврильевой, (фортепиано),доцента, лаур межд.конк. зав.кафедрой СФ ВШМ РС(Я),
|Зал Якутской духовной семинарии
ул. Чернышевского, 52
|29 апреля
Суббота
|17:00
|«Музыка света!»
Концерт камерного оркестра ВШМ РС(Я). Худ. руководитель. и дирижер Станислав Афанасенко, засл. деят. иск. РС(Я) и РФ
|Концертный зал ДШИ №1
ул. Ярославского 27
Творческие программы XVI РПФИ «Золотые купола» в городах и улусах РС(Я):
г. Алдан – 16 апреля, 15:00 Детская музыкальная сказка «Красная Шапочка». Государственный концертный оркестр Якутии
17 апреля,V Благочиннический конкурс молодых исполнителей.
18 апреля. Торжественное открытие V Благочиннического конкурса молодых исполнителей. Выступление нар. анс. «Гулун»
22 апреля. Закрытие Республиканского фестиваля «Золотые купола» и конкурса. Выступление народного ансамбля «Гулун»
РПЦ Якутская и Ленская епархия. Храм в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.
Усть-Янский улус (район) – 20 апреля. Открытие выставки народных мастериц декоративно-прикладного творчества. Зал МБУ ДК «Металлург», п. Депутатский
21 апреля, 15:00. Выставка рисунков «Депутатский – город под куполом». Читальный зал МЦБС п.Депутатский
22 апреля, 15:00. Фотовыставка «Золотые купола России». Зал МБУ ДК «Металлург», п. Депутатский
23 апреля, 12:00. Выставка детского творчества «В мире прекрасного». Зал МБУ ДК «Металлург», п. Депутатский
23 апреля, 18:00. Праздничный концерт творческих коллективов «Золотые купола». Зал МБУ ДК «Металлург», п. Депутатский
МО «Город Ленск» — 20 апреля, 18:00. Отборочный тур Пасхального фестиваля «Золотые купола». Зал ЦДНТ
23 апреля, 15:00. Гала концерт Пасхального фестиваля «Золотые купола». Зал ЦДНТ
Нерюнгринский улус (район) – 1- 28 апреля. Пасхальный праздничный концерт, театрализованные представления, благотворительная ярмарка «Пасхальная радость», хенд мейд «Пасхальная весна», праздники песни и танца, хоровой фестиваль «Молодые голоса Якутии», выставки, тематические вечера и др. – всего 18 мероприятий.
г.Мирный – концерты хоровой и вокальной музыки, выставка творческих людей «Весеннее вдохновение, фотовыставка «Мир православия»
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