Пневмококковая инфекция — это целый комплекс заболеваний, которые вызываются бактерией под названием Streptococcus pneumoniae (пневмококк).Во всем мире заболевания, вызываемые пневмококком, представляют собой одну из серьезнейших проблем для здравоохранения.

К пневмококковым инфекциям относится целый ряд тяжелых и угрожающих жизни заболеваний: гнойный менингит, пневмония, плеврит, сепсис, перикардит, артрит, бронхит, отит, синусит и другие.

По статистике до 70% всех пневмоний, около 25% средних отитов, 5-15% гнойных менингитов, около 3% эндокардитов вызываются пневмококком.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пневмококковая инфекция признается самой опасной из всех предупреждаемых вакцинопрофилактикой болезней и до внедрения универсальной вакцинации ежегодно приводила к смерти 1,6 млн. человек, из которых от 0,7 до 1 млн. –это дети.

Пневмококковая инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Источником инфекции может быть человек без всяких клинических проявлений.Особенно беззащитными перед пневмококком оказываются маленькие дети, чей организм не в состоянии противостоять инфекции.К группам высокого риска заражения относятся дети с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, сахарным диабетом, заболеваниями печени, почек, онкогематологическими болезнями.

Наиболее эффективным способом защититься от пневмококковой инфекции является вакцинация. С 19 июня 2017 г. во всех детских консультациях г. Якутска начинается бесплатная вакцинация детского населения старше 2 лет из групп риска против пневмококковой инфекции.Приглашаем родителей с детьми заранее проконсультироваться с участковыми педиатрами для определения показаний или противопоказаний к вакцинации.

Для этого необходимо записаться и подойти на прием к педиатрам в «дни здорового ребенка».

Уважаемые родители, сделайте правильный выбор и защитите своих детей!