В День защиты детей энергетики Якутии провели детские праздники и акции

Самый первый летний праздник — День защиты детей в нынешнем году пришелся на середину недели, но, несмотря на это, во всех структурных предприятиях ПАО «Якутскэнерго» 1 июня прошли детские развлекательные мероприятия и Акции Добра. В очередной раз подарком для ребятишек Якутии стали и познавательные уроки, и игры по энергобезопасности.

Так обучающие викторины прямо перед зданием исполнительной дирекции ПАО «Якутскэнерго» для всех желающих ребятишек города провели энергетики из молодежного объединения «Лидер». А Петр Егоров, заместитель руководителя Службы производственного контроля и охраны труда АО «Сахаэнерго», в игровой форме провел семейный урок по электробезопасности с участием бабушек и мам в детском садике «Кэнчээри».

В честь Дня защиты детей сотрудники Якутской ГРЭС провели конкурс детских рисунков. В своих работах дочки и сыновья энергетиков изобразили действующую станцию и новую ЯГРЭС-2. Каждое творение было красиво и уникально, что повлияло на решение жюри — не определять победителей и поощрить всех юных художников. В ближайшие выходные работники станции вместе с детьми отправятся в Русский театр насладиться веселым спектаклем «Новые приключения Айболита».

Надолго в памяти жителей Якутска останется выступление на площади Орджоникидзе танцевального ансамбля, образованного в рамках общественного проекта по поддержке ответственного родительства «Кэрэ ситимэ». Этот танцевальный коллектив родился сравнительно недавно и уже смог объединить более 400 матерей и дочерей из 10 улусов республики. В концертной программе выступили танцующие мамы и их дочери из Якутска, Мегино-Кангаласского, Хангаласского и Усть-Алданского улусов. Автором и непосредственным идейным вдохновителем является Виктория Контоева, главный специалист пресс-службы «Сахаэнерго».

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» организованно с семьями посетили республиканский зоопарк «Орто-Дойду» им. В. Г. Алексеева. 99 человек на четырех автобусах дружно отправились в давно уже полюбившийся всем якутянам зоопарк в Хангаласском районе, радующий своих посетителей большим количеством редких и даже занесенных в Красную книгу животных. В вольерах, на берегу озера, а также в террариуме дети сотрудников предприятия смогли увидеть самых настоящих диких животных. Так мальчишкам больше всех приглянулся большой бурый мишка, девочки же по достоинству оценили грацию прекрасного белого лебедя и гордый стан благородного оленя, которого они дружно окрестили «Бемби».

А вот для детей сотрудников Каскада Вилюйских ГЭС праздник состоялся на пристанционной территории. Летний солнечный день, яркие брызги фонтана, обилие разноцветных шаров, игры, конкурсы, музыка, песни и стихи, рисунки на асфальте, веселые персонажи Конь, Лиса, Волк, Маша и Медведь, клоун Клепа, Бяка-Забияка, развлекавшие зрителей, — настроение у всех создалось прекрасное. Праздник украсили красочные выступления вокальных ансамблей «Птички», «Каруселька», «Семицветик» из Центра дополнительного образования детей «Творчество» поселка Чернышевский.

Зажигательно и ярко прошли детские праздники в АО «Теплоэнергосервис» и Энергосбыте. Детские программы включали в себя конкурсы, викторины и конечно же дискотеки. Всем детям – и зрителям, и артистам достались сладкие угощения. Все родители, бабушки и дедушки искренне благодарили организаторов мероприятий. Надо отметить, что все профкома предприятия – за такой светлый добрый праздник, подаренный детям.

Также работники сбытового филиала и исполнительной дирекции приняли активное участие в благотворительных акциях по сбору пожертвований (вещей, игрушек, книг и игр и денег) для детей с ДЦП, ребятишек, проходящих лечение в противотуберкулезном диспансере.

Все мероприятия прошли при непосредственной деятельной поддержке и участии ЯРОО «Электропрофсоюз».

Акции Добра с участием энергетиков продолжаются.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» — основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Западные и Центральные электрические сети, Энергосбыт. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.