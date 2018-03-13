В день выборов автобусы Мирного будут возить пассажиров бесплатно

Проезд в общественном городском транспорте будет бесплатным в Мирном в день выборов, 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Мирного.

На всех избирательных участках алмазной столицы будут организованы выездная торговля, различные выставки и яркие фотозоны. Каждый любитель фотографии может принять участие в фотоконкурсе «Якутия выбирает». Все заинтересованные лица могут получить консультацию специалистов, решить проблемы жилищно-коммунального характера, получить консультацию врача-терапевта.

В этот день жители города смогут принять участие во флэшмобе. На центральной площади города в 18 часов состоится праздничный концерт «За сильную Россию!». Для всех мирнинцев разного возраста будут организованы веселые старты. Кроме того, в рамках республиканской выставки-ярмарки товаров и продуктов питания «Байдам-2018» свою продукцию представят местные производители, в некоторых районах города будут работать полевые кухни.

Начиная с 13 часов, в малом зале ДК «Алмаз» для детей будет организована театрализованная развлекательная программа «Хочу все знать» и показ мультипликационного фильма.

В СК «Кимберлит» состоятся турнир среди детей спортивного отделения СК «Им. 60-летия Победы» по хоккею, посвященный присоединению Республики Крым к России, а также соревнования по стрельбе из лука среди воспитанников и соревнования высшей лиги по мини-футболу в рамках чемпионата «АЛРОСА».