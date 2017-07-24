В день ВМФ в Якутске пройдет парадное шествие

В воскресенье, 30 июля, в России отметят День Военно-Морского Флота. В Якутске пройдет парадное шествие, которое начнется на площади Победы.

«30 июля в Якутске состоится праздничный марш в честь дня ВМФ. В 11:00 шествие начнется на площади Победы, далее участники пройдут к памятнику Вечного огня, затем на площадь Ленина, Орджоникидзе и городской пляж. Приглашаем всех служивших в рядах ВМФ принять активное участие в парадном шествии. Желающие вступить в группу WhatsApp просим обращаться по телефону 8-914-828-57-17», – сообщили организаторы шествия.