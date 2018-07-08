Сегодня горожане выбирают кандидата для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы городского округа «город Якутск» на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года. Одной из первых на счетном участке в ДК им. Кулаковского проголосовала заместитель главы города Якутска по социальным вопроса Евдокия ЕВСИКОВА.
«Считаю, что кандидатом на должность главы Якутска должен стать человек, который не только знает все проблемы города, но знает и пути их решения», — сказала Евдокия Евсикова.
Пользуясь случаем, она поздравила горожан со Всероссийским Днем семьи, любви и верности:
«Думаю, что для нашей страны семья – это, действительно, очень большая ценность, и человек счастлив, если у него все складывается и на работе, и в семье, поэтому желаю всем любви и семейного счастья».
В День семьи, любви и верности горожане делают важный выбор
Сегодня горожане выбирают кандидата для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы городского округа «город Якутск» на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года. Одной из первых на счетном участке в ДК им. Кулаковского проголосовала заместитель главы города Якутска по социальным вопроса Евдокия ЕВСИКОВА.
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