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Общество
18 мая 2017, 23:42
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В день рождения Василия Никифорова – Кюлюмнюр воздали дань уважения  

Сегодня, 18 мая 2017 года, в городе Якутске перед зданием Ил Тумэна состоялась церемония возложения цветов к памятнику выдающемуся общественному, политическому деятелю Якутии, просветителю, лидеру якутской интеллигенции конца ХIX – начала XX веков Василию Васильевичу Никифорову-Кюлюмнюр в связи с 151-й  годовщиной со дня рождения.

В церемонии возложения цветов приняли участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Гуляев, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина Силина, заместитель главы городского округа «Город Якутск» Георгий Михайлов, правнучка В.В. Никифорова Альбина Никифорова и родственники В.В. Никифорова, народные депутаты Республики Саха (Якутия), члены Правительства Республики Саха (Якутия), судьи Конституционного суда Республики Саха (Якутия), ветераны Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), депутаты Якутской городской Думы, общественность республики, жители и гости города Якутска.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, обращаясь к участникам торжественного митинга, отметил: «Сегодня памятная дата – день рождения Василия Васильевича Никифорова. С этого дня  и в последующем,  18 мая, у памятника Кюлюмнюр будут собираться люди, которые чтят его память, и отдавать дань уважения этому выдающемуся человеку».

Спикер Ил Тумэна напомнил, что памятник Василию Никифорову был установлен 27 сентября 2016 года, в День государственности республики, и то, что место было выбрано не случайно. Проект был утвержден после широкого обсуждения, установлен после тщательной подготовки, экспертизы, и получился достойный памятник достойному человеку.

«27 апреля этого года впервые общественность республики  наряду с другими историческими личностями, первыми руководителями нашей республики Максимом Аммосовым, Платоном Ойунским, Исидором Бараховым и другими, почтила память Василия Васильевича Никифорова – Кюлюмнюр и возложила цветы к памятнику. Таким образом, была заложена еще одна традиция и отныне каждый год 27 сентября, 27 апреля и 18 мая общественность республики будет воздавать дань признательности Василию Васильевичу Никифорову-Кюлюмнюр», — сказал Александр Жирков.

Председатель парламента Якутии подчеркнул, что увековечивание памяти В.В.Никифорова только начинается и вместе с этим возрождается наследие первой плеяды якутской национальной интеллигенции. «Основана специальная книжная серия, первый выпуск которой посвящен В.В.Никифорову. Сейчас идет работа над подготовкой других изданий о выдающихся наших предшественниках, еще до революции 1917 года заложивших основы культурного, государственного развития республики. Это большая, длительная и кропотливая работа, к которой современное поколение готово», – выразил уверенность Александр Жирков.

 

Спикер Ил Тумэна от имени членов организационного комитета по увековечиванию памяти В.В. Никифорова-Кюлюмнюр, от имени парламента республики выразил благодарность всем тем, кто принимает участие в этом благородном деле увековечения памяти наших славных предшественников.

Заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина Силина в своем выступлении сказала: «Сегодня, в день рождения В.В. Никифорова — Кюлюмнюр, мы должны отметить революционные его преобразования и в общественной, и в культурной жизни нашей республики. Неоценима его роль в создании и развитии кружков народных чтений, основании национального театра, журналистики и, самое главное, что он, как основоположник создания публичной библиотеки с читальным залом, внес очень большой вклад в развитии публичной сети библиотек. Вся жизнь В.В.Никифорова — Кюлюмнюр – это биография общественно-политической, культурно-просветительской жизни республики. Надеюсь, что все помыслы и идеи, широта взглядов Василия Васильевича находит и найдет дальше отклик в сердцах и умах подрастающего поколения».

Директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Емельяна Ярославского Егор Шишигин, указывая на то, что Кюлюмнюр является одним из основоположников якутской литературы, отметил огромную лидерскую роль Василия Василия Никифорова в сплочении первого поколения якутской интеллигенции.

 

Егор Шишигин обратил внимание на то, что 18 мая –международный день музеев, и  символично то, что именно в этот день родился Василий Васильевич Никифоров – Кюлюмнюр, внесший значительный вклад в становлении музейного дела Якутии, являясь одним из организаторов и вдохновителей  создания областного музея в 1887 году.

В своем выступлении заместитель председателя постоянной комиссии Якутской Городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту Антонина Титова сказала: «Для всех нас жизнь Василия Васильевича Никифорова — Кюлюмнюр является примером стойкости и мужества, преданности и безграничной любви к своему народу, республике. Нам нужно знать свою историю. Мы должны помнить и чтить имена тех людей, которые сделали многое, чтобы наша республика процветала.  Одним из них является Василий Васильевич Никифоров”.

Антонина Титова призвала молодежь к изучению истории своей страны, республики: “Не забывайте, чтите память тех людей, которые эту историю создавали. Помните имя Василия Васильевича Никифорова — Кюлюмнюр, передавайте дальше”.

Правнучка В.В. Никифорова Альбина Никифорова напомнила, что раньше в день рождения прадеда собирались у Национальной библиотеки, рядом с мемориальной доской. Это было единственным местом, пока не был установлен этот памятник, куда можно было придти, вспомнить Василия Никифорова.  И сегодня, также, не нарушая традицию, представители общественности собрались у Национальной библиотеки и возложили цветы к мемориальной доске Кюлюмнюр.

«Василий Васильевич очень любил свой народ. Он отдал жизнь за свой народ. И, глядя на этот памятник, мной овладевает чувство радости и гордости, что народ отвечает ему взаимностью», — сказала правнучка Кюлюмнюр.

Альбина Никифорова отметила, что юбилейные мероприятия, посвященные к 150-летию Василия Никифорова-Кюлюмнюр, проведены на высоком уровне в результате колоссальной работы организаторов. «Александр Николаевич Жирков всколыхнул общество к действию, и, главное, что он сделал упор на молодежь – на наше будущее. В мероприятиях приняли участие студенты, учащиеся школ. В научно-практической конференции, проведенной СВФУ, выявлены лучшие молодые исследователи, которые будут заниматься глубоким изучением наследия Василия Васильевича Никифорова-Кюлюмнюр. У меня создалось впечатление, ребята самых разных возрастов испытывают неподдельный интерес к изучению жизни и деятельности нашего прадеда »,-  подчеркнула  она.

В торжестве участвовали студенты Якутского сельскохозяйственного техникума. Группа студентов — первокурсников из 30 человек, обучающихся по специальности «Право и организация социального обеспечения», до официальной церемонии встретилась с народными депутатами, председателями постоянных комитетов Ил Тумэна Александром Уаровым и Дмитрием Саввиным, которые рассказали ребятам о деятельности парламента республики. Для будущих правоведов провели экскурсию по зданию Ил Тумэна. Студенты с живым интересом посмотрели видеофильм о жизни и деятельности Василия Васильевича Никифорова-Кюлюмнюр.  Молодые люди поделились впечатлениями, что этот памятный день для них стал знаменательным и запомнится надолго.

Церемония возложения цветов завершилась общим фотографированием участников на память.

 

 

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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