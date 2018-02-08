В день Российской науки в Якутском музее открылись две выставки

Сегодня, 8 февраля, в Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась выставка «Ученый, педагог, писатель, публицист», посвященная 80-летию со дня рождения академика Академии наук РС(Я), доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), лауреата Государственной премии в области науки и техники Республики Саха (Якутия), кавалера ордена Дружбы, Учителя учителей Республики Саха (Якутия), члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России Афанасия Васильевича Чугунова. Также в этот день открылась выставка «Во имя науки и во благо народа…», посвященная 80-летию со дня рождения Первого академика Российской Академии Наук из народа Саха, доктора технических наук Владимира Петровича Ларионова.

А.В. Чугунов родился в 1938 г. I Мельжахсинском наслеге Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.

После окончания средней школы поступил в сельскохозяйственный факультет Якутского государственного университета. В 1968 г. Афанасий Васильевич первым из выпускников – зоотехников сельскохозяйственного факультета ЯГУ защитил кандидатскую, в 1983 г. – докторскую диссертацию. С 1966 г. он начинает педагогическую деятельность в качестве ассистента старшего преподавателя кафедры. В 1985 г. ему присвоено ученое звание профессора.

За годы работы в сельскохозяйственном факультете ЯГУ и Якутской ГСХА профессор А.В. Чугунов был признан ведущим педагогом-методистом. Он автор более 60 учебно-методических разработок.

Афанасий Васильевич научный консультант и один из инициаторов создания инновационных общеобразовательных школ агротехнологического профиля в республике.

А.В. Чугунов кавалер ордена «Дружба», медали «За трудовую доблесть», награжден почетными медалями им. А.С. Макаренко, академиков С.И. Вавилова, Н.В. Черского, Почетными Грамотами Президента, Правительства и Госсобрания (Ил Түмэн) РС(Я). Почетный гражданин Мегино-Кангаласского района и Мельжахсинского, Джанхадинского наслегов.

На выставке «Ученый, педагог, писатель, публицист» представлены документы и награды, личные вещи, труды, статьи А.В. Чугунова и книги о нем из научной библиотеки Якутской ГСХА.

С открытием выставки поздравили директор музея Егор Шишигин, президент Академии наук Якутии, доктор геолого-минералогических наук, профессор Игорь Колодезников, руководитель департамента животноводства и племенного дела, кандидат биологических наук Галина Осипова, доктор экономических наук, профессор Дарбасов Василий и др.

В день Российской науки в Якутском музее открылась еще одна выставка — «Во имя науки и во благо народа…», посвященная 80-летию со дня рождения Первого академика Российской Академии Наук из народа Саха, доктора технических наук Владимира Петровича Ларионова.

Владимир Петрович Ларионов — ученый, первый действительный член Российской Академии наук из якутов, член-корреспондент АН СССР, член АН РС (Я), заслуженный деятель науки РС(Я), Почётный гражданин Республики Саха (Якутия), Почётный гражданин Мегино-Кангаласского улуса, Почётный гражданин города Якутска, доктор технических наук, профессор.

Имя В.П. Ларионова присвоено Майинской средней общеобразовательной школе, Институту физико-технических проблем Севера Сибирского отделения РАН, Якутскому физико-техническому лицею, Благотворительному фонду «Свет – Сырдык», алмазу массой 58,77 карата.

В селе Ломтука Мегино-Кангаласского улуса открыт дом-музей В.П. Ларионова.

В Майинской средней школе установлена мемориальная доска. Возле здания школы установлен бюст академика.В Якутске установлен памятник В.П. Ларионову.

На доме, где он жил в Якутске, установлена мемориальная доска.

Учреждены гранты имени академика В.П. Ларионова для молодых учёных, специалистов и студентов за научные достижения по физико-техническим наукам.

Учреждена Государственная премия имени В.П. Ларионова в области науки и техники молодым учёным и специалистам.

С 2008 года в Якутске проходят ежегодные Ларионовские чтения.

На выставке показаны фотографии, документы, награды и личные вещи В.П. Ларионова из фондов Якутского музея