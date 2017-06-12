В День России жители аварийных домов получили ключи от новых квартир

Сегодня, 12 июня в день важного государственного праздника – Дня России, жителям аварийных домов в торжественной обстановке вручены ключи от новых квартир в жилом комплексе по ул. Якутская, 2/17, Строительного округа.

Обладателями новых уютных квартир стали жители аварийных домов — участники подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем население городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы».

Счастливых новоселов поздравили и.о. министра архитектуры и строительного комплекса РС (Я) Павел Аргунов, первый заместитель главы города Якутска Дмитрий Садовников, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Марина Силкина, директор ООО «Трансстрой» Денис Мункоев, жители и общественность Строительного округа.

И.о. министра архитектуры и строительного комплекса Павел Аргунов отметил, что с получением новых квартир у семей-новоселов начинается новый жизненный этап, в которой их обязательно будут сопровождать удача, счастье, радость и детский смех.

Дмитрий Садовников от имени главы города Якутска Айсена Николаева поздравил новоселов с радостным и счастливым событием. «Сегодня, мы сделали очередной шаг к реализации федеральной и муниципальной программ по переселению граждан из аварийного жилья. Отрадно, что реализация данной программы ведется с определенным успехом и к 1 сентября 2017 года будет успешно завершена. Это значит, что жители аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года переедут в новые дома, а строители с честью справятся с поставленными задачами», — сказал Дмитрий Дмитриевич.

От имени новоселов с приветственной речью выступила Вера Якушева. Она отметила, что День России стал для переселенцев из аварийных домов, получивших ключи от заветных квартир, вдвойне праздничным событием: «От имени всех новоселов хочу поблагодарить за подаренную возможность руководство Окружной администрации города Якутска и Правительства РС (Я). Всем желаю хорошего настроения, радости, много счастья и уюта в новом доме».

Многодетная семья Капитолины Михайловны и Алексея Кузьмича Алексеевых в этот день получила ключи от новой трехкомнатной квартиры. Ранее Алексеевы проживали в аварийном доме по ул. Студенческая, 2, микрорайона Птицефабрика. «Когда нам позвонили и сказали, что в День России нам вручат ключи от новой квартиры, мы долго не могли поверить своему счастью. У нас четверо детей, все они получили образование, создали свои семьи, подарили нам внуков. В июле в нашей семье ожидается пополнение, ждем рождения еще двух внучек. Очень счастливы и рады, спасибо за исполнение долгожданной мечты», — говорит Капитолина Михайловна.

Алексей Кузьмич делится, что в мае исполнилось ровно 40 лет, как он начал свою трудовую деятельность в качестве водителя: «Символично, что это знаковое событие моей трудовой жизни совпал с получением новой квартиры. Квартира нам очень нравится, очень уютная, просторная, светлая, огромный балкон, во дворе есть детская площадка, рядом детский сад, чего еще желать? Огромное спасибо нашим властям, главе города Айсену Николаеву и всем строителям!».

В 266-тиквартирном жилом комплексе 62 квартиры предназначены для переселенцев аварийного жилья. По информации Департамента жилищных отношений Окружной администрации города Якутска, ключи еще от 140 новых квартир переселенцам из аварийных домов, по традиции будут вручены в преддверии национального праздника Ысыах.