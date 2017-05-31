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Столица
31 мая 2017, 15:51
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В День России в Якутске откроется фотовыставка «Россия – это я»

Телеканал «Россия» запустил новый масштабный проект, в котором уже приняли участие десятки тысяч россиян. Такого проекта на нашем телевидении еще не было: его главная задача — запечатлеть лица наших современников — здесь и сейчас, на всем пространстве большой страны!

Проект #ЯРОССИЯ создает большой семейный фотоальбом и объединяет всех россиян в одну многонациональную семью, показывает многогранность и самобытность народов нашей страны, их культуры и обычаи, дает понимание, как они живут, как радуются и грустят, как любят и верят.

Акция стартовала в Севастополе 1 мая прошлого года и уже прошла в 13-ти городах: Москва, Севастополь, Казань, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Астрахань, Мурманск, Пермь, Уфа, Саратов, Псков, Ставрополь.

За время проведения акции в этих городах мы отсняли более 13 тысяч россиян.

Как выбирается город в котором проходит акция #ЯРОССИЯ? Выбор производится посредством открытого голосования на официальной странице проекта в «ВКонтакте» https://vk.com/ya_rossia_tv. Сейчас в группе проекта состоит 160 тысяч человек и с каждым днем количество участников прибывает.

В рамках проекта #ЯРОССИЯ телеканал Россия проводит фотовыставку «Россия – это я» о главном богатстве нашей страны – о наших соотечественниках, о россиянах.

На фотографиях люди, живущие бок о бок с нами: врачи, учителя, поэты, актеры, инженеры, кондитеры, военные, сталевары и т.д.

Фотовыставка «Россия – это я» пройдет в знаковых местах городов акции и станет частью летописи России в фотографиях лиц наших современников, участников #ЯРОССИЯ.

Присылайте ваши фотографии на сайт https://ya.russia.tv/. Станьте лицом своего города.

Выставки откроются одновременно в городах-участниках в День России 12 июня. В городе Якутске фотовыставка откроется с 11 часов на площади Орджоникидзе.

Заходите в группу #ЯРОССИЯ в ВК https://vk.com/ya_rossia_tv, ОК https://ok.ru/yarossi подписывайтесь, следите за новостями проекта, присылайте ваши фотографии в наш большой семейный альбом https://vk.com/album-122773319_233194880 и становитесь частью грандиозной акции.

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Источник: Оргкомитет фотовыставки
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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