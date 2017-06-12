В день России в Якутии наградили победителей I турнира по дзюдо

В День России в Якутии наградили победителей и призеров открытого республиканского турнира по дзюдо среди юношей и девочек, посвященного знаменательной дате.

В соревнованиях в столице республики приняли участие 255 юных борцов из Алданского, Хангаласского, Нюрбинского, Усть-Алданского улусов и из спортивных клубов города Якутска. Сильнейшим из вышедших на татами предстоит защищать честь родной республики на VII международных спортивных играх «Дети Азии», которые состоятся в Улан-Баторе (Монголия).

Почётным гостем турнира стал заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских Игр 2000 года и серебряный призёр Олимпийских Игр 2004 года, многократный призёр чемпионатов мира, 7-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России по дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо России Тамерлан ТМЕНОВ.

В церемонии награждения победителей и призеров первого республиканского турнира по дзюдо также приняли участие руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Федор БОРИСОВ, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ольга БАЛАБКИНА, заместитель председателя правительства республики Михаил ГУЛЯЕВ, министр спорта Руслан БАЛАКШИН, министр образования и науки Владимир ЕГОРОВ, министр труда и социального развития Александр МИХЕЕВ.

Федор Борисов вручил сертификаты Главы Республики Саха (Якутия) на путевку во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке спортивному клубу «Славутич», спортивному клубу «Дарк», команде Нюрбинского улуса, команде Хангаласского улуса (поселок Мохсоголлох) и команде Алданского района. Отметим, что команды-участницы также были награждены путевками в Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» в Якутске.

Тамерлан Тменов в комментарии пресс-службе главы и правительства Якутии отметил, что у турнира по дзюдо среди юношей и девочек в северной республике есть все предпосылки для дальнейшего развития. «Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить правительство Якутии, всех тех, кто организовывал это мероприятие. Уверен, в следующем году турнир выйдет на новый уровень и в Якутск съедутся участники из-за пределов региона. Я посетил здесь многие спортивные объекты – они очень высокого уровня и не пустуют, народ ходит, постоянно занимается. Видно, что нация тянется к спорту. Необходимо приложить все усилия, чтобы и такой вид спорта, как дзюдо, дал толчок для развития молодежи», — сказал именитый спортсмен. Также Тамерлан Тменов сообщил, что возможно в Якутске пройдет тренировочный сбор перед Олимпиадой в Токио–2020, так как у Японии и Якутии одинаковый временной пояс. «Во время сборов в Якутии спортcмены полностью адаптировались бы к временному поясу Японии и сразу отсюда бы вылетели в Токио», — отметил он.

Открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011 годов рождения, посвященный Дню России, прошел в центре спортивной подготовки «Триумф» Якутска 11-12 июня.