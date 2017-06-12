В аппарате Ил Тумэна начались посадки

Сегодня, 12 июня 2017 года, сотрудники аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) приняли участие в акции «Посади цветок добра» в рамках Года Экологии в России.

Коллектив Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) V созыва под председательством Александра ЖИРКОВА ежегодно принимает активное участие в экологических акциях.

В этом году в конце апреля руководство, председатели постоянных комитетов, народные депутаты республики и сотрудники аппарата Ил Тумэна дружным коллективом вышли на Всероссийский экологический субботник “Зеленая Весна — 2017» по уборке и благоустройству Площади Победы и прилегающей к ней территории.19 мая народные депутаты республики во главе со спикером Ил Тумэна, участвуя в ежегодной Всероссийской акции, посадили саженцы березы на перекрестке улиц Петровского и Белинского со стороны Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова. Также аппарат Ил Тумэна, 26 мая, в рамках акции «Больше кислорода» участвовал в субботнике по озеленению территории школы № 21 по улице Богатырева в Губинском округе города Якутска.

В день государственного праздника сотрудники аппарата Ил Тумэна, члены Молодежного парламента республики посадили цветы в Сквере школьников перед домом ветеранов Великой Отечественной войны, рядом с площадью Победы.

Заместитель руководителя управы Губинского округа Максим АРТЕМЬЕВ отметил:«Сегодня в рамках Года добра в городе Якутске, Года экологии в Российской Федерации, пользуясь случаем, что сегодня такой прекрасный, светлый день – День России, мы решили с учреждениями, предприятиями округа и с нашими партнерами посадить 15 тыс. цветов на Сквере школьников. Цветы предоставил предприниматель Степан Де. Особо хочу отметить коллектив Ил Тумэна – нашегопартнера, который постоянно участвует в субботниках и это уже четвертый субботник за последние полтора месяца».

Заместитель главы города Якутска Петр ЕФРЕМОВ поделился, что жители столицы республики все больше стремятся к тому, чтобы город стал чище, уютнее и участие многих из них в посадке цветов в День России показывает понимание своей причастности к огромной многонациональной стране.

Председатель Молодежного парламента республики Николай ОБОЮКОВ подчеркнул: «В День России мы,как граждане огромной страны, чувствуем себя частью этой великой державы и то, что Россия сильна каждым регионом».

Старший референт государственно-правового управления аппарата Ил Тумэна Владислав ОКОНЕШНИКОВ заметил, что символично участие в акции в День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации и здесь возле площади Победы ветераны, дети будут любоваться цветами, отдыхать.

Главный специалист организационного управления аппарата Ил Тумэн Владимир ТРЕТЬЯКОВ отметил, что эти цветы будут украшать именно Сквер школьников и пожелал всем, чтобы всегда воспитывали в наших детях чувство патриотизма.