В День России состоялась патриотическая акция «Дотронься до России»

На площади Орджоникидзе,12 июня,прошла патриотическая акция «Дотронься до России», организованная Управлением молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и общественной организацией «Город добра». Все желающие могли оставить след своей руки на белом полотне, тем самым, создавая российский триколор. В акции с удовольствием приняли участие маленькие горожане и их родители, молодежь и гости нашей столицы.

Также на площади Орджоникидзе, на большой и красивой сцене, состоялся грандиозный концерт участников проекта «Ритм города», посвященный Дню России. Праздник песни и танца «Ритм города» прошел в конце мая одновременно на девяти площадках города и является проектом призеров VГородской деловой игры «Молодежь – энергия развития города Якутска», реализованным уже в этом году, в Год Добра. Стоит отметить, что данный проект способствует развитию добровольческого движения и проводится на добровольной основе. Организаторам «Ритма города», Симоне ТОМСКОЙ, Мичийэ ОЛЕСОВОЙ и БЕНДИТ Эльвире, были вручены благодарственные письма от главы городского округа «город Якутск» Айсена НИКОЛАЕВА.

В этот прекрасный день для гостей и жителей столицы прозвучали знакомые хиты и авторские песни в исполнении талантливых молодых артистов: Анна Грэмми, Вероника Атасова, Арылхан Мойтохонов, Айыына Сокольникова, Влад Лукачевский, Андрей Васильев, Дмитрий Никифоров-Келлер и другие. Зрители увидели удивительные и креативные танцевальные номера от коллективов «Автобус радости», «Тетрис», «Фортуна», «WideLake»и «Highheaven» и услышали песни под живую гитару в исполнении Анастасии Сергучевой, Александра Васильева, группы «22-й бокс», Евгения Никифорова, Иванова Гавриила и других.



Также изюминкой концертной программы стал показ мод от модельного агентства «Tayamodels». Прекрасные девушки показали летнюю коллекцию одежды от магазинов «Elis»и «ILSAKHA».