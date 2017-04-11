В День Республики выступит ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета

27 апреля, в рамках празднования Дня Республики Саха (Якутия) состоится концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением художественного руководителя, дирижера и солиста Юрия БАШМЕТА. Выступление коллектива проходит в рамках юбилейного тура, посвященного 25-летию творческого коллектива. Главная цель тура – познакомить с искусством «Солистов Москвы» и Юрия Башмета максимальное число отечественных слушателей.

«Солисты Москвы» – коллектив единомышленников. Безупречное чувство ансамбля музыкантов, не одно десятилетие играющих вместе, сочетается с яркой индивидуальностью каждого артиста. В репертуаре «Солистов Москвы» свыше 350 шедевров отечественной и мировой классики: от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова. Ансамбль регулярно исполняет сочинения Канчели, Губайдулиной, Александр Чайковского и других композиторов – наших современников.

Ждем вас 27 апреля в 19:00 в ГТОиБ РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона

Стоимость билетов: 1000-1500-2000-2500-3000 рублей

Скидка 20% для студентов и пенсионеров. Скидка при коллективных заявках.

Кассы филармонии Якутии:

ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел. 47-63-35. Режим работы с 9 до 18 час.

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж. Режим работы с 10 до 21 час.

Также билеты можно приобрести в кассах Партнерской сети «Тессерус» (tesserus.com)

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