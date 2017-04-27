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27 апреля 2017, 21:42
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В День Республики возложены цветы к памятникам видных общественно-политических деятелей

В этом году Республика Саха (Якутия) отмечает 95 лет со дня образования Якутской АССР и 25 лет со дня принятия Конституции – Основного закона – Республики Саха (Якутия). В честь знаменательных юбилейных событий в Якутске, 27 апреля, состоялись праздничные мероприятия и возложение цветов к памятникам видных государственных и общественно-политических деятелей М. К. Аммосову, А. Е. Кулаковскому, П.А. Ойунскому, И.Н. Барахову, С.М. Аржакову, С.В.Васильеву, В.В. Никифорову-Кулумнуур, давших начало кардинальным политическим, социальным и духовным преобразованиям в Якутии.

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику великому якутскому писателю, поэту, общественному и политическому деятелю П. А. Ойунскому приняли участие первый президент Республики Саха (Якутия), депутат Государственной Думы РФ Михаил НИКОЛАЕВ, председатель Правительства РС (Я) Евгений ЧЕКИН, глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, председатель Конституционного суда РС (Я) Александр КИМ-КИМЭН, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) Ольга БАЛАБКИНА, председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ, депутаты, профсоюзные и общественные организации, молодежь, жители и гости столицы.
Михаил Николаев в своем выступлении подчеркнул, что ежегодно, 27 апреля, жители республики отмечают один из важнейших праздников в истории становления нашей республики. «Сегодня наступают хорошие, но, в то же время, сложные времена. Общими усилиями мы переживем их, как наше старшее поколение – поколение победителей – выиграло Великую Отечественную войну. Только надо быть вместе и трудом восславлять родную республику», — подчеркнул он.
«Все эти годы вместе с республикой развивается и наш родной город Якутск. Мы все видим, как преображается столица: строятся новые дома, школы, детские сады, ремонтируются дороги, появляются новые улицы, озеленяются и облагораживаются общественные места, дворовые пространства. Все это является, прежде всего, заслугой самих горожан, результатом их активной и плодотворной работы, сотрудничества с городскими властями. Хочу выразить жителям столицы большую благодарность за участие в акциях Года добра. Уверен, благодаря нашим общим усилиям, Якутск станет одним из лучших городов страны. Вместе с республикой будет процветать и ее столица – город Якутск», — сказал Айсен Николаев. От имени всех горожан он поздравил первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева с 80-летним юбилеем, который он отметит в этом году, и пожелал крепкого здоровья.

Всем собравшимся была представлена литературная композиция. Девять учеников НПСОШ № 2 прочитали стихи якутских поэтов-классиков на трех языках: якутском, русском и английском.
«Сегодня мы прочитали стихи о патриотизме, любви к Родине. Хотим поздравить всех жителей и гостей столицы с этим замечательным праздником. В нашей школе каждый год проходят классные часы, посещаем музеи, изучаем историю государственности, поэтому знаем и гордимся выдающимися представителями народа саха, стоявшим у истоков этих событий. От себя лично хочу пожелать сверстникам всего самого наилучшего, удачи на долгом жизненном пути, чтобы хорошо учились, работали, не покладая рук. После окончания школы я планирую поступить в МГИМО и изучать международные отношения», — говорит президент школы, ученик 10 «а» класса НПСОШ № 2 Юрий КИМ.
В завершение на площади Орджоникидзе состоялся концерт с участием коллективов художественной самодеятельности, звезд якутской эстрады, студентов Якутского колледжа культуры и искусств.
«Ежегодно концерт, посвященный Дню республики, приходит смотреть очень много людей. Мы выступаем на сцене, поздравляем горожан и гостей столицы, представляем новые песни и танцы. В мероприятии активное участие принимают молодежь и дети», — говорит заместитель директора Центра народного творчества Управления культуры и духовного развития г. Якутска Ньургуяна УШНИЦКАЯ. «Я работала заместителем начальника Управления культуры Намского улуса, где родился Максим Кирович Аммосов, и весь район ликовал в этот день. Лично для меня День республики связан с чувством огромной любви и преданности к своей Родине. Я здесь живу, здесь родились и живут мои дети. Хочу, чтобы все любили свою Родину, творили много добрых и хороших дел. Желаю всем якутянам благополучия, счастья и крепкого здоровья», — пожелала Ньургуяна Ушницкая.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА
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