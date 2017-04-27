В День Республики деревья в центре Москвы получили якутские имена

В День Республики Саха (Якутия) на Новом Арбате прошла памятная экологическая акция – государственные деятели и общественники высадили молодые деревья, посвятив событие 95-летию образования ЯАССР и Году экологии в Российской Федерации.

Сенаторы Вячеслав ШТЫРОВ и Александр АКИМОВ, постпред республики Юрий КУПРИЯНОВ, экс-постпред Александр ШУБИН, зампред Якутского землячества в Москве Людмила ПАВЛОВА, представитель главы региона Иван ДОЛИНИН, гендиректор «АЛРОСА-Нюрба» Ильдар СУЛТАНОВ и представитель молодежной общественности — председатель «Айтал» Георгий ДАНИЛОВ высадили восемнадцать елей и лип, присоединившись к масштабной акции по озеленению столицы «Миллион деревьев».

«В год знаковых юбилейных дат для Якутии мы рады участвовать в московской акции и высадить деревья в сердце России, присвоив им якутские имена», — сказал Александр Акимов.

Председатель МОД «Айтал» Георгий Данилов поблагодарил постпредство как соорганизатора акции и выразил надежду на то, что «посаженные деревья останутся памятными символами заботы о будущем».

Постпред Юрий Куприянов напомнил, что в год 385-летия вхождения Якутии в состав Российского Государства якутяне в Москве высадят 385 деревьев.



Источник: Анастасия ДИДЕНКО, Пресс-служба Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ