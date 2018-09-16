В день празднования 366-летия слободы Амги состоялось открытие стадиона и спортзала

15 сентября, в день празднования 366-летия Слободы Амги, в селе состоялось торжественное открытие Многофункционального спортивного зала и стадиона на три тысячи мест с теплым легкоатлетическим манежем.

В торжественных мероприятиях от руководства республики приняла участие и.о. заместителя Председателя Правительства Якутии, председатель организационного комитета по подготовке и проведению VII Спортивных игр народов Якутии Ольга Балабкина.

От имени временно исполняющего обязанности Главы Якутии Айсена Николаева она сердечно поздравила жителей Амгинского улуса с введением в эксплуатацию новых спортивных объектов. И.о. вице-премьера подчеркнула, что этим амгинцы показали свой сильный дух и сплоченность.

«В этом году природа внесла коррективы в наши человеческие планы. Несмотря на это вы смогли не только построить новые объекты, но и преобразить Амгу за совсем короткое время. Уверена, что мы в следующем году достойно проведем VII Спортивные игр народов Якутии в Амгинском районе», — сказала в своем выступлении Ольга Валерьевна.

И.о. заместителя Председателя Правительства Якутии также от имени руководства Якутии поблагодарила жителей улуса за активное участие в выборах 9 сентября. По данному показателю амгинцы в этом году заняли второе место в республике.

Ольга Балабкина в рамках торжественных мероприятий приняла участие в возложении цветов к памятнику выдающемуся человеку, легендарному борцу, уроженцу Амгинского района Николаю Захарову-Сахаачча и вручила жителям улуса государственные награды республики.

Многофункциональный спортивный зал в с. Амга построен на средства республиканского и федерального бюджета. В объекте есть большой универсальный спортивный зал, борцовский зал и тренажерный зал.

Символический ключ от Многофункционального спортивного зала вручили директору Амгинской детско-юношеской спортивной школы имени Николая Захарова — Сахаачча Нюргуну Иванову.

Стадион на три тысячи мест с теплым легкоатлетическим манежем с дополнительными сборно-разборочными местами на 1000 зрителей, построенный в Амге, является одним из представительных объектов спорта республики, которые в последние годы поочередно строятся в улусных центрах. Генеральный подрядчик строительства – ООО «Завод базальтовых материалов», проект объекта разработал «Якутагропроект». Общая стоимость стадиона на три тысячи мест с теплым легкоатлетическим манежем – 436 млн. 499 тыс. рублей. При проектировке объекта было принято решение сделать внутренний и наружный дизайн в национальном якутском стиле.

В торжественном открытии Многофункционального спортивного зала и стадиона на три тысячи мест с теплым легкоатлетическим манежем в селе Амга приняли участие и.о. министра экономики Майя Данилова, первый заместитель министра спорта республики Семен Чердонов, глава Амгинского улуса Николай Архипов, генеральный директор Службы заказчика РС(Я) Дмитрий Поисеев, генеральный директор РИК Петр Алексеев, президент Олимпийского совета Якутии, народный депутат республики Михаил Гуляев, заместитель генерального директора ООО «ФАПК Туймаада», глава Амгинского района с 2003 по 2014 год Александр Артемьев, депутат Ил Тумэна по Амгино-Майскому одномандатному округу Руслан Федотов и другие.

Напомним, VII Спортивные игры народов Якутии планировалось провести в Амгинском районе этим летом, но из-за разрушительного паводка мероприятие было перенесено на 3-8 июля 2019 г. В рамках подготовки к играм в улусе еще намечается построить Спортивный зал для адаптивных видов спорта в с. Бетюнь и Спортивный зал в с. Чапчылган.

В день празднования 366-летия Слободы Амги также состоялось открытие детской площадки им. Н.Захарова-Сахаачча, открытие бетонированной дороги на улицах Партизанская, Строда, Спортивная, торжественный запуск освещения транзитной улицы республиканской автомобильной дороги «Амга», праздничный концерт с участием звезд якутской эстрады и Амгинского улуса.