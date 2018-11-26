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26 ноября 2018, 21:18
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В День матери в Якутске впервые состоялся конкурс танцующих матерей и дочерей

Первый республиканский танцевальный благотворительный конкурс «Мама и дочь-Кэрэ ситимэ» с целью продвижения позитивного материнства, ответственного родительства и совместного семейного хобби, вызвал огромный интерес и прошел ярко и масштабно. 250 участниц из 10 улусов и Якутска на сцене Культурного центра «Сергеляхские огни» продемонстрировали свои нежные, трогательные и яркие конкурсные номера. Полный зал зрителей смотрел на выступления матерей и дочерей с трепетом в душе, многие выступления вызвали слезы и волнения. Мамы с детьми исполнили танцы в разных жанрах — народные, современные, индийские, северные, спортивные.

Праздник нежности и любви матери к своему ребенку провели Якутское региональное отделение движения «Матери России» и общественный проект «Кэрэ ситимэ». Благотворительный конкурс поддержали Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова и предоставил свой Культурный центр, а также АНО Целевой фонд будущих поколений РС (Я).

Прасковья Борисова, лидер движения «Матери России», открывая мероприятие, поблагодарила всех кто помог в организации масштабного конкурса и поздравила матерей с праздником. В состав жюри вошли мэтр якутской хореографии, народный артист Якутии Афанасий Афанасьев, Оливия Шилова, представитель Министерства по делам молодежи и социальных коммуникаций РС (Я), сотрудник Целевого фонда будущих поколений РС (Я) и Александра Алексеева, деятель культуры. Председателем жюри выступила идейный вдохновитель и автор проекта «Кэрэ ситимэ» Виктория Варламова -Контоева. Жюри оценивало более 40 танцевальных номеров в двух категориях «Дуэт матери и дочери» и «Коллективное выступление».

Победителями стали мама и дочь из Таттинского улуса Сардаана Кононова и Саргылаана Неморицына. В коллективном выступлении выиграла семья Дмитриевых из Якутска, которая вышла на сцену тремя поколениями — мама, дочери и внучки. Они буквально зажгли зал своим задорным и эмоциональным танцем «Радость тундры». Вторые места заняли — Аэлита и Лилия Дмитриевы, г. Якутск (Дуэт) и ансамбль «Алгыстаана» г. Вилюйск (Коллективное выступление). На третье места вышли Мария, Ангелина Кузьмины, Амга (Дуэт), а также семья Аринкиных, г. Якутск (Коллективное выступление). Призами от организаторов отмечены семья Айыына и Юлиана Максимовы (Горный улус), многодетная мама Христина и ее дочь Айсулу Скрябины ( Якутска), а также Анастасия Лопатина и Ксения Котохина (Якутск) и Лия и Элеонора Марковы (Татта).

Вырученные от конкурса средства были переданы Ньургуйаане Ущницкой, активной участнице проекта для танцующих мам и дочерей «Кэрэ ситимэ» на лечение и реабилитацию после перенесенного инсульта и операций. Организаторы пожелали матерям здоровья, счастья в семьях и поддержки любимых детей во всех творческих начинаниях.

 

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
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