В День коренных народов севера энергетики рассказывают о своих традициях

В Якутскэнерго работает большой сплоченный многонациональный коллектив. Немало среди энергетиков и представителей коренных малочисленных народов Севера. Сегодня, когда весь мир отмечает праздник северных народностей, энергетики рассказали о том, как хранят свои традиции.

Специалист по пожарной безопасности Службы производственного контроля и охраны труда Центральных электрических сетей Илмаар Игнатьев по национальности долган. В Якутскэнерго он работает с 2016 года. Вместе с супругой он уже по традиции, ставшей семейной, представляет красивейшие долганские национальные костюмы на тюсюлгэ «Северное сияние», где собираются представители коренных малочисленных народностей во время Ысыаха Туймаады.

Молодой специалист отдела организации и оплаты труда Управления по работе с персоналом Сахаэнерго Милана Жиркова на половину эвенка: «По маме, а папа сахаляр. Родилась и училась я в Якутске. Поступила в ФЭИ на экономиста по труду, работаю в Сахаэнерго по специальности. И мне очень нравится. Весь коллектив компании – это система, в которой каждый человек важен. От работы каждого зависит надежность всего механизма. Ведь ответственность большая – обеспечение жителей республики энергией и теплом. Поэтому я очень горжусь, что являюсь частью этого рабочего процесса».

Из рассказа Миланы мы узнали, что ее семья ведет очень активную, культурную и политическую деятельность. Так Милана поведала, что ее мама – Наталья Дмитриевна – председатель Союза эвенов Республики Саха (Якутия), редактор телерадиовещания НВК «Саха», рассказывает о севере на эвенском языке. Бабушка – первая женщина руководитель в селе Себян-Кюель Кобяйского улуса. Дядя Андрей Васильевич Кривошапкин – народный писатель Якутии, президент Ассоциации коренных малочисленных народов севера РС(Я), а его брат Дмитрий Васильевич – автор перевода якутского эпоса Олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» на эвенский язык.

«Моя семья очень чтит традиции и старается их сохранять. Все вместе мы собираемся на национальный праздник Эвинек – это встреча нового года в дни летнего солнцестояния» – с гордостью говорит Милана.

Специалист отдела кадров Центральных электрических сетей Пелагея Апросимова – глава дружной эвенкийской семьи. Вместе с супругом Станиславом Пелагея родом из села Кюпцы Усть-Майского района. Двух сыновей молодая семья воспитывает в уважении к родной культуре и древним традициям. Каждый год дружное семейство празднует национальный праздник Бакалдын, соблюдают различные обряды и вместе готовят национальные блюда.

Семья Апросимовых искренне поздравляет коренные малочисленные народы севера с Международным праздником! Авгарат бикэл, кутуя эетчэм!

«Память хранит только самое лучшее. Поэтому традиции, которые передаются из поколения в поколение – огромная ценность, считает генеральный директор ПАО «Якутскэнерго Александр Слоик. – И в нашем коллективе, работая плечом к плечу, люди делятся самыми вкусными национальными рецептами, добрыми приметами, интересными преданиями. И чем больше наций в нашей большой энергетической семье, тем духовно богаче каждый из нас».