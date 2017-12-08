В День Конституции в прокуратуре республики будет проведен прием граждан

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в прокуратуре Республики Саха (Якутия) с 9 до 20 часов будет проведен прием граждан.

Граждан примут уполномоченные лица аппарата прокуратуры республики, которые в том числе обеспечат с согласия заявителей личное обращение в режиме видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В рамках Общероссийского дня приема граждан, прием граждан также проведут прокуроры городов и районов, прокуроры специализированных прокуратур или лица их заменяющие.

Адреса прокуратур городского и районного звена, специализированных прокуратур, а также их телефоны можно уточнить на официальном сайте прокуратуры республики по адресу: http://proksakha.ru/ по вкладке: «Структура прокуратуры»