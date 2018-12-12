В день Конституции РФ якутянам вручены государственные награды

В ходе торжественного собрания общественности, посвящённого 25-летию Конституции Российской Федерации, 12 декабря якутянам вручены государственные награды.

За заслуги в области дошкольного воспитания Грамотой Главы Республики Саха (Якутия) награждена музыкальный руководитель Центра развития ребенка – Детского сада № 7 «Остров сокровищ» Наталия Васильева.

За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд Знаками отличия «Гражданская доблесть» награждены заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в Хангаласском районе Фёдор Варфаламеев, фельдшер-лаборант Якутской городской клинической больницы Анна Габидуллина, глава Харанского наслега Мегино-Кангаласского улуса Дария Назарова и заведующий кафедрой юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Анатолий Слепцов.

Почётный знак Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов» вручён председателю Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) Августе Марфусаловой.

Награды от имени руководства республики вручил Руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительство РС(Я) Федор Борисов. Он отметил, что благополучие нашей родины зависит от каждого её жителя. «Чем деятельнее мы будем участвовать в обустройстве жизни нашей страны, тем скорее построим необходимый фундамент для укрепления демократических институтов, улучшения эффективности функционирования органов региональной и муниципальной власти», – подчеркнул Фёдор Борисов.