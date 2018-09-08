В День города: народный хор исполнит песню «Здравствуй, Якутск» вместе с Саиной

В честь Дня города Якутска прозвучит легендарная песня «Здравствуй, Якутск» в новой версии в исполнении популярной певицы Саины и народного хора. Горожан и гостей столицы ждут на концерты 8 сентября в 17 час. на пл. Орджоникидзе, 9 сентября с 13 час. на пл.Ленина, с 17 час. на стадионе «Туймаада».

Песня «Здравствуй, Якутск!» родилась 21 год назад, автором является Александр Болознев. За эти годы песня стала настоящим хитом, ее исполняют на русском, английском и китайском языках. Спустя 21 год заслуженная артистка РС (Я) Екатерина Саввинова — Саина решила создать новую версию песни и записала ее вместе с народным хором. В хоре поют учителя, врачи, предприниматели, банковские работники и другие люди разных профессий. Все они разные, но объединяет их одно – любовь к родному городу Якутску.

«Я люблю Якутск за то, что мне всегда есть куда возвращаться. «Где я была — неважно, где побываю я — неважно, я все равно вернусь однажды, снова вернусь домой», — эти слова из гимна Якутска стали пророческими. В 1997 году, когда я ее спела, я вообще не была нигде, кроме Москвы, а сейчас сложно подсчитать количество стран, где я выступала. Но я всегда возвращаюсь в свой любимый Якутск, потому что здесь живут мои родные и близкие. Здесь я стала певицей. Здесь все мои проекты были воплощены и успешно воплощаются. Мое любимое место в Якутске — центр города. Я родилась в Якутске, и затем родители уехали на Север. Приехала уже в 11 классе. Мой район — это ГРЭС, Рихарда Зорге, оттуда я приезжала в свою школу №2. Затем мы жили в доме, где сейчас стоит Дворец спорта «50 лет Победы». Потом переехали в район кинотеатра «Центральный», и затем обосновались в доме рядом с «Леной». Люблю Теплое озеро, с ним связаны все мои юношеские воспоминания», — делится певица.

«Поздравляю всех с Днем города Якутска! Пусть наш город растет и процветает! Песня «Здравствуй, Якутск» в новом звучании — это очередной мой вклад от всего сердца! Всех вас, дорогие горожане, жду на выступления народного хора», — поздравляет и приглашает на концерты заслуженная артистка РС (Я) Саввинова Екатерина — Саина.