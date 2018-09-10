В День города детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

В День города обладателями собственных квартир в Якутске стали 10 детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей. Переданные квартиры полностью подготовлены к заселению — в каждой из них проведена чистовая отделка, установлены приборы учета коммунальных ресурсов и сантехника.
Квартиры сданы в новом 150-квартирном жилом многоквартирном доме по улице Воинская, 9/2. Застройщиком является АО «Домостроительный комбинат».
«Для меня сегодня очень счастливый и волнительный день. Я впервые получила ключи от своей собственной квартиры. Этого события мы ждали долго. Нам с мужем и ребенком приходилось жить отдельно. Теперь мы будем жить полноценной семьей, чтобы развиваться дальше и стремиться к лучшему», — поделилась радостью обладательница квартиры Наталья Иган.
Счастливых новоселов в этот день поздравили руководство Якутии и города Якутска.
Новые квартиры предоставляются в рамках муниципальной подпрограммы «Приобретение или строительство жилья для детей сирот на 2018-2020 гг» и муниципальной программы «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск на 2018-2022 гг».
В этом году должны получить собственные квартиры еще 100 детей-сирот.
«Сегодня квартиры получили сироты, которые стояли в реестре на получение жилья за 2017 год. В основном, это сироты в возрасте от 23 и выше. Многие из низ имеют семьи, все работают»,- сказала начальник отдела опеки и попечительства Окружной администрации города Людмила Танцура.
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