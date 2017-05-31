В День эколога горожане смогут сдать использованные батарейки

5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды, ав России профессиональный праздник экологов.В Якутске 4 и 5 июня будут проведены праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате.

Так, 4 июня состоится экологический велопробег-субботник. Велосипедисты проедут по маршруту пл. Орджоникидзе – район Птицефабрики, где примут участие в субботнике по очистке территории.

А 5 июня на площади Орджоникидзе с 12 ч. начнется праздничное мероприятие. В программе:открытые информационно-консультативные площадки для юридических и физических лиц, выставки,концертная программа,мастер-классы, игры для детей. В этот день специально для горожан будет организована экологическая акция по сбору отработанных источников алого тока(батареек)у населения «Сдай батарейку – спаси планету!».

Самые активные участники данных мероприятий станут обладателями уникальных эко-кубов «Наш лес» с семенами краснокнижных, редких исчезающих растений, произрастающих на территории республики. Кроме того, победителям конкурсов будут вручены сертификаты на бесплатное посещение Республиканского зоопарка «Орто Дойду» им. В.Г. Алексеева.

Министерство охраны природы РС(Я) приглашает всех жителей и гостей столицы принять активное участие в праздничных мероприятиях.