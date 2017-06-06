В День эколога активисты собрали с Зеленого луга 80 мешков мусора

5 июня в округах и пригородах Якутска прошли субботники, посвященные Всемирному дню окружающей среды.

В этот день на санитарную очистку Зеленого луга вышли сотрудники Автодорожного, Октябрьского и Центрального округов, а также студенческие отряды.

«На субботник по очистке территории после паводка, инициированный Общероссийским народным фронтом, вышли порядка 60 человек. Ранее мы произвели уборку береговой территории и собрали 120 мешков мусора, сегодня пойдем вглубь Зеленого луга», — рассказал заместитель руководителя Управления Центрального округа Ярослав Миронов.

Вооружившись перчатками, граблями и мусорными мешками активисты и собрали с Зеленого луга порядка 80 мешков мусора.