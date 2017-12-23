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23 декабря 2017, 12:20
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В день 120-летия Максима Кировича Аммосова почтили его память в Москве

22 декабря 2017 года общественность Республики Саха (Якутия) отметила 120-летие со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, одного из основателей государственности Якутии и Кыргызстана, первого руководителя Якутской АССР и Киргизской ССР Максима Кировича Аммосова.

 В день рождения легендарного сына якутского народа Максима Аммосова в Государственном театре оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллона состоялось торжественное собрание общественности республики. В Саха академическом театре имени П. А. Ойунского представили премьеру спектакля «Максим» в постановке Руслана Тараховского по пьесе народного писателя Якутии Николая Лугинова.

В этот знаменательный день Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, представитель Намского улуса — родины Максима Аммосова, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев, профессор института биохимической физики РАН, супруг дочери Максима Аммосова Лены Максимовны Владимир Гольдберг, первый заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Юрий Заболев, заместитель руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Андрей Мыреев, воздавая дань уважения и признательности памяти Максиму Кировичу Аммосову, возложили цветы к мемориальной плите семьи Максима Кировича Аммосова в стене-колумбарии на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоятся прахи супруги Максима Кировича Раисы Израильевны Цугель, его дочерей Аэлиты Максимовны, Яны Максимовны, Лены Максимовны.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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