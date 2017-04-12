В чём тайна долголетия?

Размышляя о долголетии и долгожителях, я задала своим знакомым два вопроса: «Кто, на ваш взгляд, живет дольше?» и «Кто живет недолго?» и, получив ответы, показала их ученым. Приведу некоторые из полученных ответов.

Живут долго

Оптимисты; добрые; весельчаки; образованные; женатые; бездетные,; те, у кого спокойная, обеспеченная жизнь; эгоисты; те, кто хорошо питается и те, кто живет по правилам ЗОЖ.

Живут не долго

Те, кто «горит на работе»; несамостоятельные люди; холостяки, пессимисты; работающие на тяжелой работе; бомжи; «закрытые» люди;любвеобильные люди; злые; скрытные.

Оказалось, распространенное мнение, что дольше всех живут оптимисты и весельчаки – ошибочно! Ученые из Калифорнии, двадцать лет изучавшие вопрос долголетия, пришли к выводу: если хотите жить долго, будьте благоразумны. Именно способность принимать обдуманные решения является залогом долголетия.

Слишком оптимистичные люди зачастую так уверены, что все будет хорошо, что делает их менее осторожными.

Также оказалось, что счастье – не причина хорошего здоровья.

Еще в ходе исследования ученые установили, что быть хроническим холостяком не так уж вредно. Мужчины, которые никогда не были женаты, живут дольше тех, кто развелся и вступил в повторный брак и значительно переживают разведенных. Однако они не живут так долго, как женатые мужчины.

Женщины, которые развелись и не вступили в повторный брак, живут почти так же долго, как замужние.

Утверждение «тяжелая работа и переживания сокращают жизнь» не получило никакого подтверждения. Наоборот, люди, которые живут активно и не мыслят жизни без работы, живут дольше более спокойных и расслабленных.

Люди, которые чувствуют заботу и любовь своих близких, более благополучны и счастливы, но это никак не сказывается на долголетии.

А знаете, что является самым значительным социальным фактором, способствующим долголетию? Умение сопереживать и помощь другим. Люди, которые умеют сочувствовать и активно помогают окружающим, живут дольше.

Полезность образования и хорошей работы доказали исследования финских медиков, показавшие, что за последние 20 лет разница в состоянии здоровья у представителей разных социальных слоев стала более заметной. В частности, установлено, что 35-летний служащий с высшим образованием имеет лучшие показатели по сравнению со своим ровесником-рабочим. Оказалось, представители первой категории, как правило, живут на 6 лет дольше. У женщин разница не столь заметна, и продолжительность жизни бизнес-леди или госслужащей прогнозируется лишь на 3,3 года дольше, чем у ее ровесницы из «низов» общества.

— Кого можно считать долгожителем? Как отодвинуть старость? — спросила я главного внештатного специалиста-гериатра Минздрава республики, доктора медицины, заместителя главного врача Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи, председателя регионального отделения Российского геронтологического общества Российской Академии наук Ольгу ТАТАРИНОВУ.

— Существует естественный отбор. Вроде бы все живут в одинаковых условиях, с одинаковым состоянием здоровья, может быть, даже с одним темпераментом, но, тем не менее, один доживает до ста лет, а другой — нет. Раньше я говорила, что определяющим фактором является наследственность, сейчас я сомневаюсь, что какой-то один фактор способствует долгожительству. Долгожительство определяет комплекс факторов. Влияют на это культура питания, образование, культура жизни, общения, конечно же, окружающая среда. У человека должен быть определенный склад характера, определенный жизненный настрой. Для того, чтобы дожить до девяноста лет, надо, чтобы удачно сложилось много-много факторов. Желательно, чтобы у тебя мама, папа, бабушка, дедушка, дяди, тети доживали до преклонного возраста, хотя бы до восьмидесяти лет. Конечно, хорошо, если ты с детских лет правильно питался. Желательно не пить, не курить, хорошо питаться, позитивно относиться к себе и к жизненным обстоятельствам. Тогда эти факторы, сложившись вместе, увеличат шанс дожить до преклонного возраста. Начиная изучать тему долгожительства, я была удивлена тем, что среди долгожителей в Якутии много представителей интеллигенции. Сейчас появилось очень много работ о том, что интенсивные умственные нагрузки способствуют долгожительству. Доказано, что чем выше интеллект, тем больше шансов дожить до девяноста, ста лет.