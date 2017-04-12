АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS
ПОГОДА
-1
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.96
 60.30
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.04.2017, 16:22
Происшествия
Вопрос о председателе ЖСПК «Субурусский» будет решен
12.04.2017, 16:07
Общество
Егор Борисов посетил многодетную семью в Мохсоголлохе
12.04.2017, 16:06
Желток
ВИП-селфи: Глава Якутии участвует в российском флеш-мобе #ПОДНИМИГОЛОВУ
12.04.2017, 16:01
Красота & Здоровье
В чём тайна долголетия?
12.04.2017, 15:33
Столица
Часть улицы Петра Алексеева будет перекрыта
12.04.2017, 15:25
Республика
«РобоSkaрт» задал тон робототехнике Якутии
12.04.2017, 15:10
Столица
В Якутске проходит II Пленум городского Совета ветеранов
12.04.2017, 14:46
Культура & Образование
Эксклюзив
Саина: Сделаю сольный концерт и ухожу со сцены
12.04.2017, 12:51
Экономика
Мебельный салон «Ротанг»: Кухни из массива
12.04.2017, 12:41
Политика
Резонанс
В Якутске возбудили дело против организатора Воскресного митинга
12.04.2017, 12:35
Происшествия
Скандал
Палестинские хакеры взломали якутские новостные сайты
12.04.2017, 12:31
Политика
Егор Борисов: Обыски в АЛРОСА — обычное дело
12.04.2017, 12:27
Столица
Пенсионерка наказала Водоканал Якутска
12.04.2017, 12:04
Культура & Образование
Афиша
Самый известный органист России даст концерт в Якутске 22 апреля
12.04.2017, 11:58
Общество
Пасха 2017: подготовка, традиции, обычаи и приметы праздника
12.04.2017, 11:43
Экономика
Агропояс столицы: подготовка к весенне-полевым работам
12.04.2017, 11:36
Происшествия
Осторожно! В обороте поддельные купюры
12.04.2017, 11:32
Происшествия
МЧС напоминает: не допускайте несанкционированный выезд автотранспорта на лед!
12.04.2017, 11:26
Происшествия
Уважаемый человек Чурапчинского улуса попался на коррупции?
12.04.2017, 11:21
Культура & Образование
Анонс
Закрытие театрального сезона Театра эстрады 23 и 28 апреля 2017
12.04.2017, 10:35
Экономика
Руководители РусГидро и Якутии проинспектировали строительство Якутской ГРЭС-2
12.04.2017, 10:26
Финансы
АКРА присвоило Россельхозбанку кредитный рейтинг на уровне АА(RU)
12.04.2017, 9:30
Республика
Форум «Золото Якутии. Современность и пути развития» собрал золотопромышленников Якутии.
12.04.2017, 9:25
Культура & Образование
Завершился IX Республиканский конкурс по бизнес проектированию
12.04.2017, 9:24
Культура & Образование
Афиша
Театр Актера и Куклы Якутии готовит премьеру спектакля «Мышеловка» по Агате Кристи
12.04.2017, 9:24
Общество
Великий четверг 2017: подготовка к Пасхе, приметы, традиции и заговоры Чистого четверга
12.04.2017, 9:21
Общество
Сегодня день рождения руководителя и баритона
12.04.2017, 9:19
Культура & Образование
Учитель из Якутска примет участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года»
12.04.2017, 9:14
Спорт
В Якутске пройдут соревнования по кроссфиту – «Bootur Games-2017»
12.04.2017, 9:10
Происшествия
В центре Якутска произошел пожар
12.04.2017, 7:40
Общество
Великая среда 2017 — что нельзя делать 12 апреля, пост, традиции и обычаи
12.04.2017, 7:04
Общество
Cтрастная неделя 2017: что нельзя делать, подготовка к Пасхе, обычаи, традиции страстной седмицы
12.04.2017, 0:10
Общество
Концерт – в подарок в доме инвалидов и престарелых в Якутске
11.04.2017, 23:59
Путешествия
Виктор Федоров: Ралли «Полюс Холода — 2017» стал брендом Якутии
11.04.2017, 23:35
Красота & Здоровье
Эксклюзив
«Киэргэ» открыла EstetFashion-2017 вслед за Вячеславом Зайцевым!
11.04.2017, 21:57
Политика
В верхушке якутского КПРФ началось омоложение кадров
11.04.2017, 21:43
Культура & Образование
Михаил Николаев почтил присутствием круглый стол
11.04.2017, 21:33
Культура & Образование
Итоги семинара о внедрение персонифицированного финансирования в допобразовании
11.04.2017, 21:29
Культура & Образование
Свыше 60 тысяч школьников принимают участие в НИКО по ОБЖ
11.04.2017, 21:22
Культура & Образование
Мысли вслух…
11.04.2017, 18:15
Республика
Грузоподъемность понижена еще на 4 переправах
11.04.2017, 18:11
Общество
Резидент бизнес-инкубатора Якутска к Пасхе изготовил свечу весом 6 килограммов
11.04.2017, 18:09
Культура & Образование
 Аншлаг на «Поющей Туймааде» — 2017
11.04.2017, 17:19
Культура & Образование
В День Республики выступит ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета
11.04.2017, 17:14
Культура & Образование
Афиша
Репертуар ТЮЗа на апрель
11.04.2017, 17:10
Общество
Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»
11.04.2017, 17:04
Происшествия
В Верхневилюйском улусе по факту мертворождения возбуждено уголовное дело
11.04.2017, 16:53
Спорт
Волейбольные баталии в «Железных дорогах Якутии»
11.04.2017, 16:38
Республика
Итоги III Инвестиционного форума
11.04.2017, 16:32
Республика
О грузоподъемности на ледовых переправах Якутии
11.04.2017, 16:19
Культура & Образование
Позитив
Дирижер Якутской филармонии — стипендиат Правительства РФ!
11.04.2017, 15:37
Столица
Планы благоустройства Якутска стоимостью 141 миллион
11.04.2017, 15:25
Происшествия
Чем грозят медные трубы?
11.04.2017, 14:59
Столица
Афиша
Юбилейный концерт инклюзивного танцевального ансамбля «Ил-Дэгэй»
11.04.2017, 14:53
Происшествия
В Якутске полиция обнаружила зал для азартных игр
11.04.2017, 14:43
Столица
Ветка сакуры на земле Олонхо
11.04.2017, 14:35
Путешествия
Турцию не закрывают!
11.04.2017, 14:22
Политика
Резонанс
Почему пролетел мимо мандата экс-депутат Софронеев? – 2 Взгляд с другого ракурса
11.04.2017, 14:13
Культура & Образование
СВФУ занял лидерские позиции среди федеральных вузов
11.04.2017, 14:10
Общество
Делегаты от Верхоянского улуса помогли многодетной семье Асекритовых
11.04.2017, 13:28
Культура & Образование
Позитив
Персональная выставка московского художника открылась в резиденции Первого президента в Октёмцах
11.04.2017, 13:21
Культура & Образование
Лучшие работники медицинского и пищевого блоков работают в «Сосновом бору»
11.04.2017, 13:21
Культура & Образование
Афиша
В НХМ откроется выставка костореза Терентия Аммосова
11.04.2017, 13:08
Экономика
В Роспотребнадзоре состоится День открытых дверей для предпринимателей
11.04.2017, 12:59
Политика
Якутские коммунисты требуют наказать автора статей, обвинившего Губарева в государственной измене
11.04.2017, 12:31
Политика
Егор Борисов дал ЦУ правительству Якутии
11.04.2017, 12:24
Общество
Благотворительная акция «Дерево желаний» — участвуйте!
11.04.2017, 12:00
Общество
Правовой статус взносов на капитальный ремонт
11.04.2017, 11:56
Культура & Образование
Афиша
Саха театр приглашает жителей и гостей Якутска на спектакли
11.04.2017, 11:41
Экология
II cъезд экологов завершился с благодарностью главе республики
11.04.2017, 11:24
Происшествия
Фотофакт
В Якутске в ДТП пострадало 3 детей
11.04.2017, 10:38
Общество
Делегация Хангаласского улуса поддержала многодетную семью
Архив новостей
Красота & Здоровье
12 апреля 2017, 16:01
99

В чём тайна долголетия?

Размышляя о долголетии и долгожителях, я задала своим знакомым два вопроса: «Кто, на ваш взгляд, живет дольше?» и «Кто живет недолго?» и, получив ответы, показала их ученым. Приведу некоторые из полученных ответов.

Живут долго

Оптимисты; добрые; весельчаки; образованные; женатые; бездетные,; те, у кого спокойная, обеспеченная жизнь; эгоисты; те, кто хорошо питается и те, кто живет по правилам ЗОЖ.

Живут не долго

Те, кто «горит на работе»; несамостоятельные люди; холостяки, пессимисты; работающие на тяжелой работе; бомжи; «закрытые» люди;любвеобильные люди; злые; скрытные.

Оказалось, распространенное мнение, что дольше всех живут оптимисты и весельчаки – ошибочно! Ученые из Калифорнии, двадцать лет изучавшие вопрос долголетия, пришли к выводу: если хотите жить долго, будьте благоразумны. Именно способность принимать обдуманные решения является залогом долголетия.

Слишком оптимистичные люди зачастую так уверены, что все будет хорошо, что делает их менее осторожными.

Также оказалось, что счастье – не причина хорошего здоровья.

Еще в ходе исследования ученые установили, что быть хроническим холостяком не так уж вредно. Мужчины, которые никогда не были женаты, живут дольше тех, кто развелся и вступил в повторный брак и значительно переживают разведенных. Однако они не живут так долго, как женатые мужчины.

Женщины, которые развелись и не вступили в повторный брак, живут почти так же долго, как замужние.

Утверждение «тяжелая работа и переживания сокращают жизнь» не получило никакого подтверждения. Наоборот, люди, которые живут активно и не мыслят жизни без работы, живут дольше более спокойных и расслабленных.

Люди, которые чувствуют заботу и любовь своих близких, более благополучны и счастливы, но это никак не сказывается на долголетии.

А знаете, что является самым значительным социальным фактором, способствующим долголетию? Умение сопереживать и помощь другим. Люди, которые умеют сочувствовать и активно помогают окружающим, живут дольше.

Полезность образования и хорошей работы доказали исследования финских медиков, показавшие, что за последние 20 лет разница в состоянии здоровья у представителей разных социальных слоев стала более заметной. В частности, установлено, что 35-летний служащий с высшим образованием имеет лучшие показатели по сравнению со своим ровесником-рабочим. Оказалось, представители первой категории, как правило, живут на 6 лет дольше. У женщин разница не столь заметна, и продолжительность жизни бизнес-леди или госслужащей прогнозируется лишь на 3,3 года дольше, чем у ее ровесницы из «низов» общества.

Кого можно считать долгожителем? Как отодвинуть старость? — спросила я главного внештатного специалиста-гериатра Минздрава республики, доктора медицины, заместителя главного врача Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи, председателя регионального отделения Российского геронтологического общества Российской Академии наук Ольгу ТАТАРИНОВУ.

— Существует естественный отбор. Вроде бы все живут в одинаковых условиях, с одинаковым состоянием здоровья, может быть, даже с одним темпераментом, но, тем не менее, один доживает до ста лет, а другой — нет. Раньше я говорила, что определяющим фактором является наследственность, сейчас я сомневаюсь, что какой-то один фактор способствует долгожительству. Долгожительство определяет комплекс факторов. Влияют на это культура питания, образование, культура жизни, общения, конечно же, окружающая среда. У человека должен быть определенный склад характера, определенный жизненный настрой. Для того, чтобы дожить до девяноста лет, надо, чтобы удачно сложилось много-много факторов. Желательно, чтобы у тебя мама, папа, бабушка, дедушка, дяди, тети доживали до преклонного возраста, хотя бы до восьмидесяти лет. Конечно, хорошо, если ты с детских лет правильно питался. Желательно не пить, не курить, хорошо питаться, позитивно относиться к себе и к жизненным обстоятельствам. Тогда эти факторы, сложившись вместе, увеличат шанс дожить до преклонного возраста. Начиная изучать тему долгожительства, я была удивлена тем, что среди долгожителей в Якутии много представителей интеллигенции. Сейчас появилось очень много работ о том, что интенсивные умственные нагрузки способствуют долгожительству. Доказано, что чем выше интеллект, тем больше шансов дожить до девяноста, ста лет.

comments powered by HyperComments
Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
07.04.2017, 21:20
Происшествия
Экстра
Гендиректор РФА-Инвест объявлен в розыск
06.04.2017, 1:22
Происшествия
Видео
Вот так прилетело! Кусок глины с самолета «Якутии» повредил только что купленный автомобиль в Иркутске
10.04.2017, 19:03
Политика
Резонанс
МВД прокомментировало слухи об аресте Афанасия Максимова
09.04.2017, 23:14
Политика
Акции протеста докатились до Якутска: Стартовали выборы в Ил Тумэн
08.04.2017, 20:33
Происшествия
Экстра
В Якутии завершилась драма с захватом заложников  
07.04.2017, 20:52
Политика
Экстра
На праймериз по мэру Якутска идет должник с низкой партийной ответственностью?
07.04.2017, 9:38
Политика
Экстра
Прокуратура разгоняет депутатов Ленска?
08.04.2017, 13:49
Происшествия
Экстра
В Алдане взяли заложников
07.04.2017, 16:20
Политика
Эксклюзив
Министр опроверг информацию о назначении Чокуура Гаврильева
09.04.2017, 20:54
Политика
Избран глава Абыйского улуса
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Желток
12.04.2017

ВИП-селфи: Глава Якутии участвует в российском флеш-мобе #ПОДНИМИГОЛОВУ

Эксклюзив
Культура & Образование
12.04.2017

Саина: Сделаю сольный концерт и ухожу со сцены

Экономика
12.04.2017

Мебельный салон «Ротанг»: Кухни из массива

Происшествия
12.04.2017

Осторожно! В обороте поддельные купюры

Общество
12.04.2017

Концерт – в подарок в доме инвалидов и престарелых в Якутске

Путешествия
11.04.2017

Виктор Федоров: Ралли «Полюс Холода — 2017» стал брендом Якутии

Политика
11.04.2017

В верхушке якутского КПРФ началось омоложение кадров

Общество
11.04.2017

Резидент бизнес-инкубатора Якутска к Пасхе изготовил свечу весом 6 килограммов